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РЖД планирует направлять составы с грузом в Очамчырский порт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пропускная способность Очамчырского порта увеличилась, для этих целей дно углубили до семи с половиной метров.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. РЖД планирует направлять составы с грузом в Очамчырский морской порт, сказал в интервью радио Sputnik помощник гендиректора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.

"Буквально недавно из ОАО "РЖД" к нам пришла телеграмма, чтобы выяснить наши возможности по приему грузов по западно-сибирской железной дороге в направлении порта в Очамчыре. Портовики провели работу, они углубили дно перед причальной стеной и довели его до семи с половиной метров, что позволяет принимать корабли 12-тысячники", - рассказал он.

До проведения работ он мог принимать корабли небольшие по тоннажу, подчеркнул Хазириши. РЖД планирует начать направлять составы с грузом в Очамчырский порт до 1 января 2022 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Именно этим обусловлено решение гендиректора АЖД Арсоуа Читанава мобилизовать ресурсы и довести состояние железнодорожной инфраструктуры до нормативного состояния для безопасного пропуска грузовых поездов в порт Очамчыры, заметил Хазириши. Работы начались в середине июля и окончательно завершатся к 10 августа. 

"Уже десять дней проводятся работы по капитальному ремонту пути, который связывает железнодорожную станцию Очамчыра с грузовым портом. Тот путь, который существует, проходил по болотистой местности, уже не было видно рельс. До этого каким-то чудом там проходили вагоны, иногда сходили с путей, составы ехали на честном слове", - подчеркнул он.

Протяженность от железнодорожной станции до грузового порта составляет один километр 800 метров, работы проведены на половине этой дистанции, подытожил помощник гендиректора АЖД.     

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