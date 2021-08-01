Госслужащие Абхазии представили в налоговую декларации о доходах и имуществе

Закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами с последними поправками вступил в силу 1 июля в Абхазии, согласно ему, декларанты должны были представить соответствующие сведения в Министерство по налогам и сборам до 1 августа.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, должностные лица и работники Аппарата Кабинета Министров представили в Министерство по налогам и сборам оригиналы деклараций о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за 2020 год, сообщается на сайте Кабмина.

О своих доходах отчитался и министр культуры Абхазии Гудиса Агрба и сотрудники возглавляемого им министерства, о чем сообщается на сайте Минкульта.

Декларации представили также генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба и должностные лица и работники органов прокуратуры республики.

Закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" от 20 февраля 2020 года с последними поправками вступил в силу 1 июля. Поправки в основном коснулись членов семьи декларанта, за доходы которых также нужно отчитываться. Согласно последней редакции закона, госслужащие, депутаты, кандидаты в президенты и вице-президенты должны заполнить декларацию на супруга или супругу, несовершеннолетних детей, родителей, родных братьев и сестер, находящихся на иждивении декларанта.

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