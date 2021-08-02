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Пресечена попытка незаконного ввоза боеприпасов на территорию Абхазии

© Foto / пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю продолжают фиксировать попытки незаконного перемещения через государственную границу России оружия и боеприпасов.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза в Абхазию девятимиллиметровых патронов к травматическому пистолету, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что патроны были укрыты от досмотра и хранились в двух коробках в машине. Выявленные боеприпасы в установленном законом порядке были переданы таможенникам для принятия процессуального решения.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об оружии", ввоз в Россию и вывоз из страны гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются только с разрешения соответствующего подразделения Федеральной службы войск Росгвардии.

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