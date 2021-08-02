Арестован предполагаемый организатор ввоза в Абхазию крупной партии наркотиков

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Сухумский городской суд 30 июля заключил под стражу на два месяца гражданина Абхазии Самсония Реваза Гудаевича 1970 года рождения, подозреваемого в организации ввоза из России в Абхазию наркотических средств в особо крупном размере.

Правоохранители задержали Самсония 28 июля, об этом сообщается на сайте СГБ республики.

Ему было предъявлено обвинение по статье о незаконном ввозе в Абхазию, вывозе из Абхазии или перевозке транзитом наркотических средств психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.