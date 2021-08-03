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План по сбору таможенных платежей в Абхазии выполнен почти на 200% в июле

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Плановый показатель по начислению таможенных платежей за период с января по июль включительно выполнен на 134%.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Таможенными органами в бюджет Абхазии начислено  247,2 миллионов рублей в июле 2021 года при плане в размере 128,7 миллионов, плановый показатель выполнен на 192%. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

По состоянию на 1 августа за семь месяцев 2021 года сумма начисления таможенных платежей составила 1 миллиард 430,0 миллионов рублей.

Плановый показатель на период с января по июль включительно составил 1 миллиард 67,2 миллионов.

Показатели по начислению платежей в этом году по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году увеличились на 492,0 миллионов рублей, в сравнении с 2019 годом – на 448 миллионов.

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