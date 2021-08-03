Минэкономики Абхазии предложило изменить цены на нефтепродукты

Предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты в Абхазии в последний раз подвергались корректировке 22 июня, согласно постановлению Кабинета министров.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. С предложением к правительству изменить ценовую политику в отношении нефтепродуктов обратилось Министерство экономики Абхазии, об этом на встрече с премьер-министром Александром Анкваб заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она отметила, что ситуация на российском рынке топлива, откуда осуществляются поставки в Абхазию, сложная, прогнозировать снижение цен не представляется возможным. При этом Абхазия не может влиять на стоимость поставок, так как не обладает собственным производством.

"В этой связи мы не можем сдерживать действующий предел цен на период август-сентябрь и вынуждены обратиться в правительство с предложением об изменении ценовой политики в отношении нефтепродуктов", - сказала Озган.

По ее словам, с декабря 2020 года стоимость на поставку топлива значительно увеличилась, с начала прошлого года - это увеличение на 12%. К тому же, как подчеркнула глава Минэка, в июле цены также изменились, и августовские показатели отличаются от июльских, а отпускаемая стоимость в эти месяцы ниже закупочной.

Министр предупредила, что все эти факторы могут в ближайшее время привести к нехватке топлива в стране.

Предложения об изменениях цен на нефтепродукты уже готовятся.

Премьер-министр поручил провести в профильном ведомстве совещание с участием поставщиков нефтепродуктов, обсудить с ними варианты разрешения данной ситуации.

Ранее постановлением Кабинета министров Минэку было поручено в срок не позднее 1 ноября 2021 года представить в Кабинет министров проект постановления в части утверждения порядка расчета отпускных оптовых и розничных цен на нефтепродукты на основе методов государственного регулирования цен посредством установления предельных размеров торговых надбавок, наценок.

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