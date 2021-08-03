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Операции по картам АПРА "World" превысили прошлогодние показатели

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Самыми популярными направлениями, где держатели карт АПРА "World" совершают операции, остаются Москва и Сочи.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Держатели карт АПРА "World" совершили операции за пределами Абхазии на сумму 29 миллионов рублей за первое полугодие 2021 года, это на восемь миллионов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Среди общего объема транзакций снятие наличных денежных средств составило 15 миллионов рублей, это 52%, операции по оплате товаров и услуг достигли 14 миллионов, 48% от общей доли.

Держатели Национальных карт АПРА "World" совершили операции в более чем 180 городах России, самыми популярными направлениями традиционно остаются Москва и Сочи.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

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