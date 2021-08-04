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Налоговые платежи в Абхазии за семь месяцев 2021 года превысили план

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа за семь месяцев 2021 года сумма начисления таможенных платежей составила 1 миллиард 430,0 миллионов рублей.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В бюджет Абхазии за семь месяцев 2021 года поступило налоговых платежей на сумму 1607,1 миллионов рублей при плане 1354,4 миллионов, суммарная разница составила 252,6 миллионов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Выполнение плана с января по июль включительно составило 118,7%.

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137,4%, что в суммарном выражении составила 437,2 миллионов рублей.

© Sputnik / Леон Гуния
Налоговый поступления за семь месяцев
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июль текущего года составили – 366,9 миллионов рублей при плане 298,6 миллионов. Выполнение плана за июль составило – 122,9 %.

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