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Правительство дало согласие на передачу земли под строительство базы отдыха в Кындыг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Соискатели проекта по строительству базы отдыха в селе Кындыг Очамчырского района попросили предоставить им земельный участок площадью 2,1 гектара в аренду на 25 лет.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин Абхазии дал согласие на передачу в аренду 2,1 гектара земли в селе Кындыг Очамчырского района для строительства база отдыха на заседании в четверг 5 августа.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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По словам начальника Госуправления по землепользованию и кадастру Адамура Ахуба, базу отдыха собирается там строить открытое акционерное общество "Лаша-2016" неподалеку от сероводородных источников.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подчеркнул, что "хороший почин" был сделан в селе Тамыш, где в июле открыли гостиничный комплекс и нужно дальше привлекать инвесторов в Восточную Абхазию.

"Использование источника – хороший пример, и там, в основном, все сделано собственными усилиями, и он набирает популярность. Если рядом появится объект отдыха – это будет замечательно. Это правильный подход, поддерживаю", - сказал Анкваб.

Предоставление земельного участка для строительства базы отдыха в селе Кындыг предусматривает аренду компанией "Лаша-2016" сроком на 25 лет.

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