Сухум отреагировал на новый призыв западных стран отозвать признание Абхазии

Накануне семь стран-членов Совбеза ООН сделали совместное заявление, в котором потребовала от России вывести войска из Абхазии и пересмотреть решение о признании независимости республики.

СУХУМ, 5 авг Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление группы западных стран, приуроченное к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, в котором звучит призыв к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

Такой призыв сделали США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.

"Вызывает сожаление, что подписавшие данное заявление государства за прошедшие годы так и не осознали необратимости перемен, произошедших в Закавказье после трагических событий августа 2008 года. Вместе с тем данное обстоятельство никак не влияет на сложившиеся в регионе новые политические реалии, которые явились закономерным итогом авантюрного курса тогдашнего руководства Грузии", - прокомментировали заявление во внешнеполитическом ведомстве Абхазии.

В МИД подчеркнули, что решение России о признании независимости Абхазии не подлежит пересмотру и является окончательным, добавив, что признание государства явилось закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на национальное самоопределение.

"Стремление Республики Абхазия к обретению государственного суверенитета имеет как историческое, так и морально-правовое обоснование", - отмечает Сухум.

Абхазский МИД уличил западные страны в следовании "порочной практике двойных стандартов", вместо совместного поиска путей решения имеющихся противоречий, и призвал их к адекватной и конструктивной позиции, учитывающей интересы Абхазии, ведь только такой подход может свидетельствовать о реальном понимании международным сообществом чаяний народа Абхазии.

Читайте также: