Непопулярно, но вынуждены: как "поднимали" топливо в правительстве Абхазии

По решению Правительства Абхазии, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива будут стоить 53 рубля за литр.

Как в Кабмине республики объяснили причины поднятия цен на топливо, что об этом думают представители топливных компаний, и какие они дают прогнозы, как новые тарифы повлияют на население и работу ведомств, а также в чем планирует разобраться МВД, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Что произошло

Непопулярной, но вынужденной мерой назвала поднятие цен на топливо в Абхазии вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на заседании Правительства страны в четверг 5 августа, так как в обратном случае может произойти дефицит этого вида товара в стране.

Она подчеркнула, что практически весь объем нефтепродуктов, поставляемых в Абхазию, импортируется из России, и республика напрямую зависит от уровня цен в соседнем государстве.

На формирование цен на эту категорию товара влияет сезонный спрос, динамика роста цен налоговой нагрузки, динамика роста мировых цен и производства нефтепродуктов компаниями, увеличения отраслевых издержек, профилактика и плановые ремонты российских материально-производственных запасов.

"В условиях пандемии и действовавших карантинных ограничений были остановлены многие производства, и наблюдалось существенное снижение потребления основных энергоносителей и в первую очередь это коснулось нефти и нефтепродуктов", - сказала Озган.

Она уверена, что такая тенденция не могла не отразиться на ожиданиях топливного рынка и в тот период обрушились все котировки, но после снятия ограничительных мер, цены на этот вид товара стали расти.

После 30-40-процентного снижения потребления нефтепродуктов в первой половине 2020 года, нефтяной рынок вышел на объемы потребления сравнимые с докарантинным периодом и уже в нынешнем году спрос значительно превысил показатели второго полугодия 2020 года.

"Ситуация на российском рынке с точки зрения индекса потребительских цен и роста цен на бензин и дизельное топливо уже превышает прогнозируемые уровни инфляции. Последние несколько лет рост цен на нефтепродукты в России менялся темпами близкими к инфляции, однако в текущем году это не соответствует тем показателям. Безусловно, давление на цену в рознице в результате формирования повышенного спроса на нефтепродукты в связи с низким предложением, очевидно", - подчеркнула Озган.

Подорожание стоимости топлива также провоцирует увеличение налоговой нагрузки, отметила вице-премьер и добавила, что российское законодательство предусматривает механизмы, которые в определенной степени действуют на незначительную стабилизацию ситуации с топливом, но у Абхазии таких финансовых возможностей и инструментов нет.

Она подтвердила, что в связи со сложившейся ситуацией на этом рынке Россия может ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов, но Абхазию это не коснется. Этого удалось добиться в результате консультаций с профильными органами исполнительной власти России.

Кристина Озга также сказала, что средний прирост цен на нефтепродукты с прошлого года составил 12 000 рублей на тонну и поставляемый в Абхазию этот вид товара подорожал в среднем от 26% до 30%.

Она напомнила, что в июне правительство страны увеличило предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты на четыре рубля, но поставки в июле и августа уже в расчете на один литр уже превышают установленные предельные розничные цены.

Дальнейшее искусственное сдерживание цен возможно только в случае применения механизма снижения налоговой нагрузки, но такая мера не может быть длительной и приведет к значительному выпадению доходов бюджета и невыполнению бюджетных обязательств, считает вице-премьер.

Объемы поставок в Абхазию нефтепродуктов в августе составили 60-61 тысячу тонну, что в перерасчете на один литр равно 46-47 рублям. С учетом доставки и расходов, связанных с хранением и реализацией, предельная оптовая цена должна составлять 51 рубль, розничная – 53 рубля, констатировала Озган.

Позиция топливных компаний

Обращаясь к членам Правительства, генеральный директор ООО "Азид" Адамыр Габуния, сказал, что июньское постановление о повышении цен на нефтепродукты не позволяет вести рентабельный бизнес, так как себестоимость топлива в России выросла значительно.

По его словам, себестоимость АИ-92 при последней поставке равна 49,5 рубля. Для обеспечения бесперебойных поставок в сентябре и во избежание дефицита, отметил он, требуются непопулярные, но вынужденные меры.

"В последние два дня у нас были небольшие перебои. К счастью, со вчерашнего вечера ситуация нормализовалась. Наша компания продолжает переговоры о закупке дополнительных объемов топлива. Уже в пути еще нефтепродукт. Объемы, которые у нас есть для собственных сетей – мы удержим ситуацию и постараемся для нужд, в том числе, служб органов жизнеобеспечения, а также других АЗС продолжить им тоже отпускать топливо", - подчеркнул Габуния.

Гендиректор компании не прогнозирует дефицита топлива в Абхазии и призвал население перестать запасться на много дней вперед. Он также попросил правительство рассмотреть возможность применения механизма субсидирования или же снижения налоговой нагрузки на период стабилизации топливного рынка, чтобы повышение цен было не столь болезненным для жителей страны.

Габуния поделился неутешительными прогнозами. По имеющей у него информации от поставщиков и анализу рынка, ситуация с топливом в ближайшие месяцы улучшаться не будет и принятое постановление Кабмином 5 августа – это временная мера.

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Гендиректор "РН-Абхазия" Ваисилий Фомин сказал, что возглавляемая им компания старается не допустить дальнейшего дефицита топлива на абхазском рынке. Прогнозы на то, как могут развиваться события в этой сфере он давать не стал.

Коммерческий директор компании "Алхан" Екатерина Горбунова рассказала, что компания не может осуществлять оптовые продажи топлива в связи с повышением цен в России (речь шла о ситуации до принятия Правительством нового постановления - прим.), но на их заправках дефицита нет.

Сокращение лимитов и увеличение расходов

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил коллегам не очень приятную новость – каждому ведомству сократят количество топлива, которое им положено по лимитам в соответствии с разницей в цене.

"То есть, если на вчерашний день вам был положен один литр, то вы получите пол литра. Это для начала так. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение по крупной проблеме и по проблемам частного характера. У нас же много специалистов, которые умеют прогнозировать, гадать. Часто на кофейной гуще. Возить с Венесуэлы нефть или откуда-то еще. Давайте пообсуждаем", - обратился к коллегам Анкваб.

Он также предложил определить "дежурного виновного по стране" за повышения цен на топливном рынке и выразил готовность взять на себя такую ответственность и быть таким "виновным", если это подойдет под экономические категории.

Свое мнение по поводу предложения о временном освобождении топливных компаний от уплаты отдельных видов налогов высказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

"Если доходить до такой меры, то она выбрать период и освобождать, но, откровенно говоря, после проведения экономических расчетов и оценки потерь бюджета, сегодня министр экономики четко сказал, что это не приведет к тому, к чему мы могли, по сути, стремиться", - сказал он.

Делба обратил внимание представителей топливных компаний на то, что они не обязаны доводить цены до установленных предельных значений и каждые " десять копеек" значимы, в том числе, для обеспечения государства поставками горюче-смазочных материалов.

Что касается ведомств, изменения цен на топливо, ударят по их общему годовому бюджету и им придется сокращать другие свои обязательства. Соответственно, финансовое обеспечение этих обязательств тоже будет прекращено, подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, предупредив, что не выступает в качестве адвоката топливных компаний, сообщила, что небольшой дефицит топлива, образовавшийся в последние двое суток, не связан с невыгодностью продаж. По ее словам, это было вызвано с ростом спроса, который превысил объемы ежегодных поставок. Помимо этого сроки поставок увеличились вдвое в связи загруженностью железнодорожных путей.

Анкваб отметил, что дефицита топлива не было, а бы некий ажиотажный спрос, и автомобилисты решили заполнить баки своего транспорта.

"И правильно сделали. Ничего в этом плохого нет, но почему-то мало кто говорит, что количество машин в разы выросло. Такой высокий курортный сезон, и поставщики топлива должны это учитывать, и они это учитывают. Объемы другие. У нас давно не было так называемых перебоев. Их и нет, и не будет", - сказал он.

Очевидным моментом назвал министр по налогам и сборам Джансух Нанба то, что Абхазия столкнулась еще с одной глобальной проблемой, о которой нужно думать заранее. Предложения об освобождении топливных компаний от налогов на добавленную стоимость, уверен он, даже теоретически нереализуемы в рамках действующего бюджетного и налогового законодательства.

Нанба видит необходимость в том, чтобы предусмотреть определенные механизмы во время принятия бюджета страны на будущий год для оперативного реагирования на подобные ситуации.

Премьер-министр тоже придерживается мнения, что налоговые каникулы для компаний будут неэффективными и не сработают, так как допустить выпадение из бюджета нельзя, особенно с учетом предстоящих выплат населению, пострадавшему после стихии.

Министр туризма Теймураз Хишба не стал отрицать, что в контексте обсуждаемой темы Абхазия зависит от России. Он считает, что у республики есть возможность добывать и перерабатывать нефтепродукты, но она этого не делает.

"Ты в мой "огород" не лезь", - в шутку отреагировал на высказывания министра Александр Анкваб.

"И не только в ваш", - тоже в шутливой форме поддержала диалог Кристина Озган.

Хишба продолжил. Он рассказал, что в спокойное время года абхазо-российскую границу должно в сутки пересекать 1500 автомобилей, 150 из которых пассажирские и грузовые транспорты. По данным за август, границу переезжает более девяти тысяч автомобилей.

"Естественно, потребление (топлива - прим.) выросло. Мы столкнулись с беспрецедентным количеством туристов, что с одной стороны несет за собой нагрузку, но в тоже время это большое подспорье для пополнения бюджета и благополучия наших граждан", - сообщил Хишба и добавил, что ничего удивительного в повышении цен на все виды деятельности он не видит.

Министр Внутренних дел Дмитрий Дбар доложил о том, что он поручил соответствующим службам провести проверку ряда объектов розничного отпуска бензина чтобы разобраться, искусственно была создана ситуация с неким дефицитом топлива или нет. Как уточнил министр, не должно быть такого, что частные компании оказывают какое-то давление на исполнительную власть для принятия решения о повышении цен.

"То, что мы услышали сегодня – о повышении цен в России, это имеет место быть, но то, что это окончательная цена, думаю, должен проанализировать Кабинет министров, а не частные топливные компании", - сказал Дбар.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что повышение цен на топливо повлияет на работу ведомства и этот факт уже ощущается. При этом он с пониманием отнесся к этим мерам, так как республика не может регулировать международные рыночные отношения.

Квициния выразил настороженность по поводу сокращения выделяемых объемов топлива ведомствам в будущем.

"Нагрузки большие. В том числе, в проведении спасательных операций. Чем больше туристов, тем больше проблем, а эти проблемы надо решать. Мы не можем говорить, что у нас нет топлива или цена на него поднялась. Как выполняли работу, так и будем выполнять. Пока выходим из ситуации, и надеюсь, что при возникновении проблем будем их решать согласованно, как и прежде", - сказал он.

Александр Акнваб поинтересовался у министра иностранных дел страны Даура Кове, как внешнеполитическое ведомство может повлиять на ситуацию. Кове ответил с юмором и сказал, что, если коллеги примут двустороннее соглашение о поездках в Венесуэлу и Абхазию по дипломатическим паспортам, он готов выполнить миссию по поставкам топлива из дружественного государства.

В целом, он поддержал позицию коллег о том, что предпринятые меры по повышению цен на топливо и скрещение лимитов на ГСМ, вынужденные, но режим работы от этого не изменится.

У министра соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслана Аджба более оптимистичный настрой на предстоящее урезание лимитов топлива. По его словам, ведомство это переживет.

Что касается роста стоимости топлива на 25%-30% с начала года, это отразится на транспортных услугах, на цены на продукты питания, прожиточный минимум и уровень жизни населения, сказал Аджба и добавил, что в этой обстановке возникает необходимость задуматься над повышением итак мизерных социальных выплат, а также зарплат сотрудников бюджетной сфере.

Он предположил, что в следующем году удержать сотрудников, например, его министерства с такими зарплатами, будет очень трудно.

Для того чтобы повысить все социальные выплаты, зарплату, нужно зарабатывать деньги и делать это систематически, резюмировал Александр Анкваб и отметил, что Правительство готово к грамотному, взвешенному обсуждению всех этих тем.