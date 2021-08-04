Адлейба о ситуации с топливом в Абхазии: мы не можем позволить себе диктовать цены рынку

Минэкономики Абхазии предложило изменить цены на нефтепродукты, ситуация на российском рынке топлива, откуда осуществляются поставки в Абхазию, сложная, прогнозировать снижение цен не представляется возможным заявила на встрече с премьер-министром Александром Анкваб вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
"В условиях, когда идет повышение цен, и производители, и поставщики горюче-смазочных материалов пытаются выровнять цены, которые устраивали бы все стороны, дефицит временно возможен. Главной задачей сейчас остается - найти общий знаменатель, прийти к нему, понять друг друга, принять позиции друг друга и выравнивать цены внутри республики с учетом того, что диктует рынок. Мы не можем себе позволить диктовать цены рынку, поскольку действительно, зависим от мировых трендов, глобальных тенденций, которые наблюдаются на рынке", - сказала Адлейба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Читайте также:
-
Условия работы участников топливного рынка Абхазии будут пересмотрены
-
Минэкономики Абхазии предложило изменить цены на нефтепродукты