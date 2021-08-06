Боевая абхазская галера прошла ходовые испытания на озере Рица

Построенная в Петрозаводске абхазская боевая галера, была спущена на воду озера Рица вечером в четверг 5 августа.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Доставленная в Абхазию боевая галера успешно прошла ходовые испытания на озере Рица, рассказал корреспонденту Sputnik автор чертежей традиционной абхазской ладьи, художник Батал Джапуа.

"Судно полным ходом рассекает озеро и на парусе, и на веслах, и на моторе. Ходовые испытания прошли отлично. Даже лучше, чем думали", - поделился Джапуа.

Он добавил, что туристов прокатиться на галере пока не приглашали, но она, несомненно, привлекала внимание, и многие фотографируют судно с берега. Команду и капитана судна предстоит определить заказчику – руководству этнопарка "Апсны".

Реплику абхазской боевой галеры построили на основе архивных материалов в Петрозаводске. Галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи "Варяг". В длину судно достигает 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

По пути в Абхазию галеру показали в Музее Востока в столице Адыгеи - Майкопе.

Художник Батал Джапуа, работавший над проектом судна, рассказал Sputnik, что такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов, они были в ходу еще 200 лет назад. Галер было несколько видов, они могли принять на борт до 200-300 человек.

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