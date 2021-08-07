Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Абхазию

Руководству Абхазии совместно с Минздравом республики удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины от COVID-19.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" вечером 6 августа, сообщает Минздрав Абхазии.

Груз в соответствии с нормами хранится в холодильных камерах на складе Министерства здравоохранения.

Это коммерческая партия вакцины из Российской Федерации, переговоры по ее поставке в Абхазию курировал лично президент Аслан Бжания. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.

Помощь в организационно-правовом сопровождении и логистике оказали члены Московской Абхазской Диаспоры и в частности представители оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при МАД.

"Спутник Лайт" четвертая российская вакцина от COVID-19, разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции Абхазия получила от России 30 апреля 2021 года, это был препарат "Спутник V" в количестве 6500 доз.