04:15 07 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.13
  • EUR86.46
Поиск

Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Абхазию

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (83)
4711
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/08/1032799939.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210807/1032992215/Novuyu-partiyu-vaktsiny-ot-koronavirusa-dostavili-v-Abkhaziyu.html

Руководству Абхазии совместно с Минздравом республики удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины от COVID-19.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" вечером 6 августа, сообщает Минздрав Абхазии.

© Foto / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Вакцина "Спутник Лайт" может вдвое снизить риск заражения коронавирусом

Груз в соответствии с нормами хранится в холодильных камерах на складе Министерства здравоохранения.

Это коммерческая партия вакцины из Российской Федерации, переговоры по ее поставке в Абхазию курировал лично президент Аслан Бжания. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.

Помощь в организационно-правовом сопровождении и логистике оказали члены Московской Абхазской Диаспоры и в частности представители оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при МАД.

"Спутник Лайт" четвертая российская вакцина от COVID-19, разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции Абхазия получила от России 30 апреля 2021 года, это был препарат "Спутник V" в количестве 6500 доз.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (83)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Природное чудо Абхазии: лето в Рицинском национальном парке
Дороги, зоны отдыха и оползень: что изменилось на Рице
Обзор цен на рынке Сухума: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться