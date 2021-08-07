Оперштаб по защите населения от COVID-19 обсудил эпидситуацию в Абхазии

По состоянию на 6 августа, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 22888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18205 человек.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии в пятницу 6 августа, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Участники обсудили вопросы обеспечения ковидных медучреждений Абхазии медикаментами, расходными материалами и оборудованием, укомплектованность сводных медицинских бригад, которые дежурят в Гудаутской ЦРБ, а также текущую эпидемиологическую обстановку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Минздрава Эдуард Бутба отметил, что расслабляться нельзя, эпидемиологическая обстановка пока сложная и необходимо поддерживать ковидные медучреждения.

При этом отдельно обсуждалась необходимость организации дополнительных мобильных медицинских бригад для оказания помощи амбулаторным пациентам с коронавирусной инфекцией.

По словам заместителя главврача Гудаутской ЦРБ Ангелины Отырба, практически без перебоев несут дежурства сводные медицинские бригады, направленные в Гудауту из других медучреждений.

В части снабжения Гудаутской больницы медикаментами, начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба подчеркнул, что госпиталь обеспечивают всем необходимым по мере поступления заявок. Эдуард Бутба сообщил, что туда было передано восемь дополнительных кислородных концентраторов, расходные материалы и средства индивидуальной защиты. Еще два кислородных концентратора Минздрав передал Сухумской инфекционной больнице.

Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния также сообщил, что в настоящий момент у медучреждения нет проблем с нехваткой медперсонала, медикаментов и расходных материалов.

Главный специалист лечебного отдела Минздрава, врач Сухумской детской поликлиники Есма Гуния рассказала о статистике приема детей в ковидном кабинете медучреждения.

По ее словам, за июль в ковид-кабинете детской поликлиники принято 678 детей, отобрано 330 тестов на COVID-19, из них положительные 180. За первую неделю августа в отделении принято 107 детей, из них COVID положительные 15.

Отдельно обсудили ситуацию с маршрутизацией рожениц с COVID-19. В Сухумском роддоме открыт специализированный бокс для принятия родов в экстренных ситуациях. Планово рожениц с положительным тестом на коронавирус отправляют в Гудаутскую ЦРБ.