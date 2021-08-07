Бжания: признание независимости открыло новые возможности для Абхазии и Южной Осетии

Президент Абхазии прибыл в Цхинвал с первым официальным визитом 6 июля для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины войны в августе 2008 года.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Аслан Бжания заявил, что признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии дало новые возможности для развития двух республик, которыми надо воспользоваться в полной мер.

Он напомнил, что в сентябре 2005 года был заключен договор о сотрудничестве между двумя республиками.

"Были непростые времена, но кое-что все-таки удалось сделать. После признания у нас совсем другие возможности и нам необходимо ими воспользоваться в полной мере", - отметил абхазский лидер.

Он отметил , что товарооборот между странами небольшой, но в этом году он существенно вырос.

"Это не какой-то фрагмент, а устойчивая тенденция. В копилке наших совместных усилий должны быть конкретные дела", - подчеркнул Бжания.

Семь стран, включая США, Великобританию и Францию, обратились к России с требованием отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести оттуда войска.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов по этому поводу заявил, что подобные заявления ничего кроме отвращения не вызывают.

Аслан Бжания в свою очередь отметил, что такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией.

"Они направлены не на то, чтобы решить проблему, а усугубить ее. Мы знаем что за нами правда и в соответствии с этим будем действовать дальше" - сказал Бжания.

В Администрации Президента Южной Осетии прошла встреча президентов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация Абхазии прибыла в Южную Осетию с трехдневным официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.