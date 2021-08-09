Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в устье реки Келасур

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам спасли двух человек в устье реки Келасур в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на полтора километра женщину, и самостоятельно она практически не сможет вернуться. Ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем данного происшествия.
В месте впадения реки Келасур в море образуется сильное подводное течение, что создавало реальную угрозу обеим жизням. Однако спасателям удалось вызволить обоих живыми из воды.
В МЧС с сожалением отмечают, что, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в этой крайне опасной зоне продолжается.
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