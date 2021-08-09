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Предупреждающая табличка у устья реки Келасур

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в устье реки Келасур

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210809/1033004361/Sotrudniki-MChS-Abkhazii-spasli-dvukh-chelovek-v-uste-reki-Kelasur.html

В местах впадения горных рек в море образуются сильные подводные течения, купание в таких зонах запрещено, это крайне опасно для жизни.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам спасли двух человек в устье реки Келасур в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на полтора километра женщину, и самостоятельно она практически не сможет вернуться. Ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем данного происшествия.

В месте впадения реки Келасур в море образуется сильное подводное течение, что создавало реальную угрозу обеим жизням. Однако спасателям удалось вызволить обоих живыми из воды.

В МЧС с сожалением отмечают, что, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в этой крайне опасной зоне продолжается.

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