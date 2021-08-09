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Гостей и жителей Абхазии предупредили об опасности купания в озере Рица

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным МЧС Абхазии, в последнее время на озере Рица со стороны дачи Сталина образовался стихийный пляж с купающимися туристами.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Высокогорное озеро Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики, это вызывает крайнюю обеспокоенность спасателей, сообщается на странице МЧС Абхазии в Facebook.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Спасательное ведомство Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями.

По словам спасателей, дно озера Рица еще мало обследовано, у него сложный рельеф, температура воды невысокая, к тому же, из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы образуется сильное подводное течение. Все это вкупе создает риски несчастных случаев на воде.

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