МЧС Абхазии эвакуировало туристов с перевала Химса

Группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Республики Удмуртия для прохождения горного маршрута.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали на вертолете с перевала Химса травмированную туристку с ее несовершеннолетней дочкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь понадобилась туристке Анне Селезневой. Как рассказала спасателям женщина, маршрут оказался тяжелым, инструктор группы Валерий Попов сам не ожидал, что дорога будет такой сложной.

В пресс-службе отметили, что в МЧС были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса. Тем не менее инструктор фактически подверг всю группу неоправданному риску, считают в ведомстве.

Запасы провизии, по словам Селезневой, практически на исходе, и маршрут обратного следования вызывает не мало опасений.

"Пять человек достаточно подготовлены. Очень переживаем за женщину, учительницу, ей пятьдесят с чем-то лет, и она слабенькая", - отметила Селезнева.

Сотрудники спасательного ведомства находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.

По словам руководства МЧС, спасатели будут выходить с законодательной инициативой, позволяющей взымать с руководителей и участников подобных групп все затраченные на их спасение средства.