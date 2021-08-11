Более половины медперсонала Ткуарчалской больницы привилось от коронавируса

В среду 11 августа министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Ткуарчалскую районную больницу, где посетил "красную зону" ковидного отделения.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Вакцинацию от коронавируса прошли 65% медицинского персонала Ткуарчалской районной больницы, об этом рассказала главврач медучреждения Лали Гаргулия главе Минздрава Абхазии, передает Апсныпресс.

По словам Гаргулия, с вакцинацией сложностей нет: бригада врачей обучена, все знают, как делать прививку, за сегодня "Спутником Лайт" в районе привились восемь человек.

"Пациентов принимают два терапевта, в двух кабинетах, граждане сдают общеклинические и биохимические анализы, при необходимости делаем электрокардиографию. Желающие сделать прививку в районе есть, и уже на завтра подготовлен список. При этом, вакцинацию также прошли 65 % медперсонала больницы", - сообщила главврач.

Ткуарчалская ЦРБ, также как и другие медучреждения Абхазии, направляет медицинские бригады на поддержку врачам в Гудаутский ковидный госпиталь. Больница не испытывает проблем с обеспечением медикаментами, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами, но нуждалась в дополнительном кислородном концентраторе. Министр здравоохранения Эдуард Бутба передал его сегодня медучреждению.

Вакцинация от коронавируса началась в Абхазии 11 мая препаратом "Спутник V" и продолжилась 10 августа "Спутником Лайт".