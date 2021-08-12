Анкваб: компьютерный томограф в Гудаутском госпитале не восстановить

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя из-за перепадов электроэнергии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Перспективы восстановить компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале нет, заявил глава Правительства Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

Он отметил, что необходимо приобретать новый, который обойдется более чем в 60 миллионов рублей.

Правительство сформирует предложение о внесении изменений в бюджет с целью изыскания бюджетных средств для приобретения нового томографа.

Аппарат компьютерной томографии был доставлен в Гудаутскую центральную районную больницу в начале сентября прошлого года.

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