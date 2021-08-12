XIX фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет осенью

Концерты фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", запланированные на август, были отменены из-за введения антиковидных мер на фоне сложной эпидситуации в Абхазии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. XIX фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был перенесен, его проведение готовят к осени, рассказала оперная певица Хибла Герзмава после встречи с президентом Асланом Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял всемирно известную оперную певицу, Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава в четверг 12 августа. Он поздравил оперную певицу с вручением Государственной премии Российской Федерации за выдающийся достижения в области литературы и искусства.

По итогам встречи в интервью Абхазскому телевидению Хибла Герзмава отметила, что на встрече с президентом, они в том числе обсуждали очень трудную эпидситуацию в Абхазии.

"Как вы знаете, мы перенесли наш фестиваль. И мы готовимся к осени. 8 октября пройдет наш сольный концерт с Екатериной Ганелиной, мы с моим другом Евгением Палантом дарим музыкальному училищу в честь 90-летия рояль. Далее с "Виртуозами Москвы" 8 ноября будет сольный концерт с оркестром. Я надеюсь, что маэстро Спиваков тоже приедет. Мы обязательно привезем нашу юную абхазскую балерину, которая воспитывается в "Вагановке" в Петербурге, я ею очень горжусь. Я надеюсь, что состоится продолжение нашего девятнадцатого фестиваля и все будет хорошо", - сказала Герзмава.

Она добавила, что все запланированные мероприятия будут проходить в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Самое главное, чтобы мы все были здоровы. Я желаю всем здоровья", - сказала Герзмава.

Девятнадцатый фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" должен был пройти с участием Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (худрук - Народный артист СССР Владимир Спиваков), а также юной абхазской балерины, воспитанницы Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристины Чкотуа.