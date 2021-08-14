Скорик рассказала о преимуществах и особенностях применения "Спутника-Лайт"

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главный санитарный врач страны Людмила Скорик в интервью радио Sputnik прокомментировала особенности и преимущества применения вакцины "Спутник-Лайт".

"Я очень рада, что в республику поступила очередная партия вакцины, она так и называется "Спутник", но приставка уже идет не "V" а "Лайт". Приставка "Лайт" означает, что вакцина с менее выраженным агрессивным эффектом, то есть ее можно назначать людям с ослабленным здоровьем. Вакцина дает выработку таких же иммунных антител, как и "Спутник V", но менее эффективна (по длительности - прим.), иммунный ответ сохраняется после этой вакцины от трех до шести месяцев, - подчеркнула Скорик.

Людям, получившим вакцину "Спутник-Лайт", придется через три месяца проверить уровень антител в крови. Если они будут снижаться, то нужно обязательно провести ревакцинацию, объяснила медик. Те же, кто получил двухкомпонентную вакцину "Спутник V", имеют защиту через 42 дня длительностью от года до полутора лет.

При этом, рассказывает Скорик, "Спутник-Лайт" можно сделать как можно большему кругу лиц.

"Если "Спутник V" имел какие-то медицинские противопоказания, то "Спутник-Лайт" практически не имеет противопоказаний", - говорит главный санитарный врач Абхазии.

Врачи готовились к тому, что вакцина в республику будет поступать дозированно, поэтому пункты вакцинации по всем районам продолжили работу, когда "Спутник-Лайт" прибыл в Абхазию.

"Для того, чтобы коронавирусная инфекция исчезла в Абхазии, нам нужно привить 70% населения. Поэтому, ограничиться 6500 дозами руководство республики, Минздрав не собирались. Конечно, партии вакцины будут поступать, и эта не последняя, поэтому все пункты вакцинации, которые существовали в районах, продолжают работать", - сказала Людмила Скорик.

Она назвала неграмотными людей, которые уверены в том, что никогда не заболеют коронавирусной инфекцией.

"Заболевание сейчас в Абхазии распространено повсеместно, и завозится в труднодоступные места, например, мы зарегистрировали заболевание на Псху. Поэтому, вакцинироваться нужно всем. После вакцинации, еще пока не достигнут защитный эффект, наши граждане заболевают. Если бы мы были привиты на 70% нашего населения, тогда носительство болезни практически прекратилось бы. Все, кто заболел после вакцинации, переносят эту инфекцию намного легче, без каких-либо тяжелых последствий и не имеют тех исходов, которые могут возникнуть у непривитых", - отметила она.

Пять тысяч доз российской вакцины "Спутник-Лайт" были доставлены в Абхазию 6 августа, кампания по вакцинации продолжилась в республике с 10 августа. Ранее население прививали препаратом "Спутник V", вакцину получили 6500 человек.