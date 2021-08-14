Не реклама табака: о чем говорят баннеры на улицах Абхазии

В Абхазии действует закон "О рекламе", статья 16 которого запрещает рекламу алкогольной продукции и табачных изделий. При этом, реклама отечественного производства вин и слабоалкогольных напитков не запрещена, но для табачных изделий исключений нет.

О том, насколько баннеры на улицах республики соответствуют закону "О рекламе", что по этому поводу говорят специалисты, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Наружная реклама

На улицах Абхазии можно увидеть большое количество наружной рекламы на любой вкус. Помимо всего прочего, встречаются баннеры, на которых изображены бренды, производящие табачную продукцию. При этом, на баннерах нет сигарет или курящих. Статья 16 закона "О рекламе" говорит, что в республике запрещена реклама табачных изделий, но других пояснений в документе нет.

Регулирование рекламной деятельности и государственный контроль в области рекламы на сегодняшний день выполняют рекламные отделы при администрациях городов и районов.

Заместитель начальника отдела по организации мероприятий и рекламы администрации Сухума Инал Абухба отмечает, что закон не предусматривает запрета на размещение рекламы брендов, которые производят не только сигареты, но и другие виды товаров.

"Действительно, в соответствии со статьей 16 закона "О рекламе" запрещена реклама табачной продукции, и, насколько мы знаем, нигде нет рекламы, на которой изображены пачки сигарет или процесс курения, это категорически недопустимо", - отметил специалист.

Продолжая свою мысль, он добавил, что некоторые рекламораспространители разместили баннеры с названием производителя, который по их словам, является "холдингом" и производит различные товары, и они рекламируют именно производителя, а не конкретный товар.

"После того, как по поручению главы города мы запросили подтверждение от распространителей рекламы нам предоставили данные согласно которым, под этим "брендом", действительно производят парфюм, трикотажные изделия, бижутерию, флешки и многое другое. Кроме того, на территории Абхазии действуют коммерческие фирмы, подтвердившие наличие таких товаров", - сообщил Инал Абухба.

Представитель консалтинговой компании "Александров и Папаскири" Дана Куджба говорит, что повсеместно встречается реклама брендов, производящих табачную продукцию, на которой не изображены сигареты или курящие люди.

"Большей части проходящих мимо потребителей рекламы, наверное, даже непонятно о чем идет речь, что фактически вводит их в заблуждение о рекламируемом продукте", - подчеркнула юрист.

Один из рекламораспространителей в интервью Sputnik рассказал, что на рекламных конструкциях нет уточнений о том, что речь идет о сигаретах или табачной продукции в целом.

"Поэтому мы не нарушаем закон "О рекламе", для нас крайне важно, чтобы были соблюдены все нормы, в том числе юридические. Бренды, которые изображены на баннерах, являются не только производителями табачной продукции. Вопрос стоит в том, чтобы не рекламировать табачную продукцию, мы рекламируем бренд, который занимается производством многих видов товаров", - подчеркнул он.

Рекламные щиты с пропагандой табачной продукции © Sputnik / Томас Тхайцук

Рекламные щиты с пропагандой табачной продукции © Sputnik / Томас Тхайцук

Рекламные щиты с пропагандой табачной продукции © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Рекламные щиты с пропагандой табачной продукции

Механизмы администрации

Рассказывая о полномочиях, которыми обладает ведомство, замначальника отдела по организации мероприятий и рекламы администрации Сухума Инал Абухба отметил, что главное полномочие заключается в подготовке пакета документов для главы города Сухум и последующей выдаче или отказе в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

"С этого момента, можно сказать, что мы разделяем ответственность с рекламораспространителями, так как и они несут ответственность за размещаемую на своих площадях рекламу. Кроме того, мы выявляем нарушения законодательства о рекламе, составляем акты о нарушениях и выдаем предписания об их устранении, обращаемся в государственные органы", - говорит он.

Инал Абухба подчеркнул, что отдел не занимается выдачей разрешений на размещение конкретной рекламы, а только подготовкой пакета документов для главы города с целью выдачи разрешения на установку рекламной площади, дальнейшее ее использование происходит без участия администрации города.

"В данный момент, наша задача заключается в том, чтобы предприниматели знали, что любая рекламная конструкция может быть установлена только с разрешения главы города Сухум, и только в положенном месте, что исключает установку рекламы, например, на одной опоре с дорожными знаками или на пешеходных тротуарах", - подчеркнул специалист.

Владелец рекламной площади обязан информировать рекламодателя о том, что реклама не соответствует нормам закона, например, "О государственном языке", а производитель рекламы, может расторгнуть договор на производство рекламы, уточнил Абухба.

"Что касается экспертизы наружной рекламы, то в соответствии с статьей 28 закона "О рекламе" ее должны проводить независимые ассоциации или союзы в области рекламы. Тем не менее, такая работа проводилась по инициативе, к сожалению, так рано покинувшего нас, главного художника города – Тимура Кайтан", - сказал он.

За последний год демонтировано более 60 рекламных конструкций, которые не соответствовали нормам, по 10 случаям материалы направлены в прокуратуру города, подытожил Инал Абухба.