Марадона на коне: как пенсионер из Лыхны скачет верхом и строит апацхи

Отару Чанба из села Лыхны 72 года, но бремени преклонного возраста он не ощущает. Напротив, бывший профессиональный жокей готов дать фору молодым наездникам и находит в себе силы возводить апацхи на заказ и бесплатно для друзей.

О том, почему Отара Чанба прозвали абхазским Марадоной, какие достижения у него в мире конного спорта, как он добился руки и сердца супруги в два раза моложе него, кому и как он строит апацхи и какое представление показал корреспондентам Sputnik в селе Лыхны, читайте в материале.

Бадри Есиава, Sputnik

Путь жокея

Заслуженного тренера Абхазии и мастера спорта СССР Отара Чанба из села Лыхны за профессиональную игру в конный футбол товарищи и коллеги когда-то прозвали Марадоной. Он и сам нередко любит себя так называть, вспоминая былые заслуги.

Тепло поприветствовав, Отар сразу же пригласил нас пройти к апацхе, которая занимает центральную часть его двора. В тот момент мы не знали, что в абхазской кухне речь пойдет не о ней, а о лошадях и победах. У Чанба там собственная стена славы, на которой висят грамоты, медали, а на полках стоят кубки, завоеванные во время скачек еще в советское время и после.

Высокий, худощавый, но крепкого телосложения мужчина в рубашке, строгих брюках и кепке по-военному строгим голосом неустанно рассказывал нам о самом ярком периоде его жизни, когда он был "на коне".

"Троеборец я. В 1978 году стал чемпионом Советского Союза в составе сборной Грузии в Нальчике. Того скакуна звали Флавий. А эту "бронзовую" медаль я получил в 14 лет в дисциплине по конкуру в Тбилиси. Преодолел я тогда высоту в один метр 60 сантиметров. Я единственный в Абхазии, кто забивал мяч в конном футболе от ворот в ворота – между ними 120 метров", - поделился Чанба и добавил, что клюшка, которой он совершал такие броски, уже 15 лет находится в одном из Санкт-Петербургских музеев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер по апацхам и мастер спорта по конному спорту Отар Чанба

Чанба без лишней скромности также отметил, что не каждый был готов выйти на поле против него, и Марадоной его прозвали за точные попадания мячом в цель, ловкость и скорость на поле.

Он признался, что перед соревнованиями не спал ночами и разрабатывал стратегию игры, разбирал возможные варианты развития событий, придумывал элементы верховой езды, которые могли бы восхитить зрителей и ему это удавалось. © Sputnik / Томас Тхайцук Коневладелец Табагуа: любовь к лошадям у абхазов в крови

Первый свой гол в конном футболе он забил в 12 лет на поле в Новом Афоне и с того дня "жажда" победы и прицельных "выстрелов" его не покидала. Ради превосходства над соперниками он был готов идти на риск, что однажды едва не привело к трагедии.

Дело было много лет назад на Бзыбском ипподроме. Там должны были определить лучшего между принципиальными соперниками - командами из Лыхны и Куланырхуа, чья предыдущая встреча закончилась ничьей.

Чанба ринулся с мячом в клюшке к воротам противника, набрал большую скорость и столкнулся с игроком из другой команды. От удара Отар не удержался в седле и лошадь, пронеся его по земле около 15 метров, свалилась на него.

"Все подумали, что я умер, но я встал. Был весь в песке. Шли последние секунды игры. Кто-то бросил мяч, и я его поймал его клюшкой. Снова запрыгнул на лошадь и забил решающий пятый гол от своих ворот", - поделился Чанба.

Атрибуты былой славы в виде клюшек, недоуздок и копий также висят внутри апацхи семьи Чанба среди шкур и рогов животных. На самом видном месте – картина с его изображением верхом на лошади во время игр на исторической поляне Лыхнашта. Написал полотно со снимка из газетной статьи художник Адгур Пилия, который приходится нашему собеседнику племянником.

Чанба называет себя фанатом лошадей, и домочадцы этого не отрицают. Он даже обустроил стойло через стену своей спальни, чтобы любимые существа были к нему поближе и под присмотром.

Любовь к лошадям Отару привил его отец. В восемь лет он впервые самостоятельно оседлал коня, и с тех пор эти животные сопровождают его на всем жизненном пути. Первую его лошадь звали Гудаутой.

"Мать ее бросила, и я ее кормил из бутылочки с соской. После того, как выходил, мне ее подарили. Первую свою победу я одержал на поле села Лыхны в 12 лет. Также много раз снимался в кино и играл наездников", - рассказал он.

Сейчас Отар держит три лошади и одного коня – самый "аристократичный" из них, чистых кровей по прозвищу Терс, отец которого обладатель "Приза президента России" на скачках, находится в конюшне дурипшского ипподрома. Мы побывали у него в "гостях".

"Дурачок, дедушка пришел", - по-своему ласково обратился Отар к своему любимчику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер по апацхам и мастер спорта по конному спорту Отар Чанба

В ответ послышалось громкое фырканье. Видимо, так мерин поприветствовал своего хозяина. Терс оказался строптивым. Мои попытки его погладить едва не увенчались крепким укусом. Вовремя успел убрать руку от его широких зубов. Стало понятно, что оставаться в узком коридоре во время его выхода на свет небезопасно, и мы решили подождать рысака на улице.

Отар вышел, держа коня на длинной веревке. Трехлетний Терс сопротивлялся и всячески пытался освободиться от опеки, вставал на дыбы и "угрожал" взмахом копыт, но крепкие руки Чанба не оставили ему ни малейшего шанса. Спустя несколько минут "противостояния" Терс покорился. За это его угостили сеном и ведром холодной воды.

Несмотря на возраст, энергия в Отаре Чанба все еще бьет ключом. Он признался, что не чувствует себя на 72 года, но этого недостаточно чтобы продолжать заниматься конным спортом. Строительство апацх ему тоже нравится, но далеко не так, как работа с лошадьми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отар Чанба

В свое "золотое" время Чанба получал зарплату жокея в 150 рублей. В ту пору это были большие деньги и жил он тогда на широкую ногу. Сейчас он себе такого позволить не может. Государство ему выплачивает только пенсию по возрасту.

Ближе к концу дня, уже немного подустав и расслабившись, Отар попросил супругу принести коробку, в которой хранятся его дипломы за достижения в конном спорте, благодарственные письма в его адрес, грамоты и семейные фотографии. Перебирая их по одной, Отар погрустнел. В руках он держал фотографию сына Дениса, погибшего в результате несчастного случая во время несения военной службы.

"Это мой сын. Он был конником, чемпионом Абхазии по боксу. Погиб, когда ему было 18 лет", - с печалью в голосе сказал Отар.

Дети и молодая супруга

Главным богатством в жизни Чанба называет своих восьмерых детей, внуков и правнуков, в количестве которых он уже запутался. Несколько сыновей пошли по стопам отца. Они занимаются конным спортом и помогают ему в строительстве апацх.

Собственная апацха у них появилась около пяти лет назад. С учетом того, что Отар возводит их уже более 50 лет, событие это было долгожданным и значимым. В воплощении общесемейного желания не осталась в стороне и супруга Чанба Надежда Квачова.

"Без моей помощи не обошлось. Вообще, я здесь двигатель прогресса. Мы сами привезли камни, таскали доски и сами все сделали за 20 дней. Сначала он (Отар - прим.) решил построить апацху шесть на шесть метров. Сказал нам выкопать землю под фундамент и уехал. Нам показалось, что она будет маленькой, и мы расширили фундамент до девяти метров на шесть с половиной. Из-за этого ему пришлось продать машину и докупить материалы", - смеясь, поделилась Надежда.

История совместной жизни Отара и Надежды довольно необычная и романтичная. Поженились они 26 лет назад буквально на следующий день после знакомства. Это не первый брак у Чанба.

"Я тогда жила в Пицунде по-соседству с его сестрой. Он меня увидел на улице и сказал сестре: если она замужем, пускай разводится. Я завтра за ней приеду. И вправду приехал на второй день и забрал меня. Мне был 21 год, а ему 45. Конечно, тогда он был совсем другим – солидным, видным, "гремел" на всю страну", - рассказала Надежда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Надежда,супруга Отара Чанба

Отар дополнил рассказ супруги некоторыми интересными деталями. Оказывается, Надежду он знал еще с ее раннего детства. Не раз видел, как она идет в школу с бантом на голове. Тогда ему не приходило в голову, что эта маленькая девочка когда-нибудь станет его женой.

Квачова не отрицает, что переезд из города в село кардинально изменил ее уклад жизни. Поначалу ей было нелегко. Приходилось ходить за водой к роднику в полутора километрах от дома, собирала дрова и вела хозяйство. С годами стало проще. Шестеро их детей подросли, и многие задачи они взяли на себя.

Как отметила Надежда, о том своем решении она не жалеет. Единственное, что ее тяготит – это состояние дома, который нуждается в ремонте и о том, что она после замужества бросила учебу в институте. Могла бы стать педагогом русского языка.

Сегодня Квачова работает санитаром в реанимационном отделении гудаутского ковидного-госпиталя. Служба в условиях пандемии коронавируса оказалась настоящим испытанием для Надежды и коллег.

"Девочки наши действительно там "убиваются". Я прихожу после работы и на второй день пластом лежу. Я просто не могу вставать, и так со всеми", - отметила она.

Избежать заболевания ей и домочадцам, кроме главы семейства, не удалось. Недуг, к счастью, прошел без осложнений, но иммунитет у многих ослаб и они чаще стали болеть гриппом, рассказала Надежда.

Сбывшаяся мечта

Путь ремесленника Отар начал с изготовления окон и дверей еще в подростковом возрасте. Обучался у местных мастеров и совмещал с конным спортом. Постепенно повысил свой профессиональный уровень и занялся строительством апацх.

Чанба предложил провести для нас мастер-класс и показать, как работает с деревом на станке и лобзиком, но напряжения в сети не хватило. Инструменты с воем пытались разрезать материал, но не справились.

© Sputnik / Томас Тхайцук мастер-класс от Отара Чанба

В таком творчестве не обходится без производственных травм. Во время использования станка Отар по неосторожности лишился двух пальцев правой руки. За полвека Чанба возвел 33 апацхи. Среди клиентов были простые крестьяне, знаменитости, крупные политики и заграничные поклонники абхазской культуры.

"Я построил апацху для Константина Затулина на даче в Дагомысе (депутат Госдумы России - прим.). Она была девять на шесть метров. Материалы закупили в Абхазии и доставили туда. Затулину работа понравилась, он остался доволен", - отметил Отар и добавил, что минимальная цена за абхазскую кухню размером пять на пять метров составляет 400 тысяч рублей. По времени строительство занимает около трех недель.

Последняя работа Чанба стоит во дворе Гурама Тания в селе Дурипш. Новенькая "плетенка" барских размером 11 на 8 метров стала подарком от мастера семье, с которой он дружит много лет. Хозяевам надо было только обеспечить его материалами – это доски и балки из ясеня, прутья рододендрона и профнастил для кровли. Найти все это в Абхазии несложно, но удовольствие не из дешевых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская кухня Гурама Тания

Тания поделился, что мечтал о личной апацхе около десяти лет и подняли ее на месте, где когда-то стоял дом, в котором воспитали несколько поколений.

"Когда мы сносили дом, мама плакала. Строение хоть и было уже совсем старым, но мы там родились, выросли. Прощаться с ним было тяжело. Тогда я пообещал маме, что построю на этом месте что-нибудь другое и свое слово сдержал. Мама умерла около года назад, но она успела увидеть эту апацху", - поделился трогательной историей Гурам.

С тех пор, как у них появилась апацха, гостей принимают исключительно там. Очаг в нем разжигают каждое утро. К нашему приходу в чане над костром уже закипали акуд (абхазское блюдо из фасоли – прим.) и абыста (мамалыга – прим.), жарилось копченое мясо.

Для абхаза, уверен Тания, апацха - не просто помещение, где готовят еду, а нечто большее и сакральное. Это и дом, и кухня, и место для проведения застолий.

Методика строительства апацх сильно изменилась с былых времен, подчеркнул Чанба и добавил, что крышу постройки раньше делали из листьев папоротника, а вместо рододендрона использовали орех, но это дерево не столь долговечн, как его современный "заменитель". Самое сложное в этом деле для Отара – заливка фундамента и установка нижних балок. Все остальное он готов выполнить с "закрытыми глазами".

© Sputnik / Томас Тхайцук Апацха (Абхазская кухня - ред.)

Находиться традиционная кухня должна в центре двора и ее нельзя использовать не по назначению. Например, там нельзя держать живность, превращать в складское помещение. Более того, владелец апацхи должен следовать абхазским традициям гостеприимства, культуре поведения или хотя бы придерживаться их, если речь идет об иностранцах, уверен Чанба.

Импровизация

После небольшой "экскурсии" по владениям семьи Тания, мы вернулись домой к Отару вместе с Гурамом, где они показали нам небольшое театрализованное шоу о том, как абхаз приезжает в гости на скакуне и как его встречают. Так как Гурам не умеет ездить верхом, ему пришлось поменяться "ролями" с Отаром.

Для этого Чанба облачился в абхазскую национальную одежду, надел папаху, "экипировал" скакуна и оседлал его. Через открытые ворота он "залетел" прямиком во двор и громко позвал "хозяина". В ответ прозвучала не менее "оглушительная" приветственная речь.

Профессиональному жокею этого показалось мало. Он "разошелся" не на шутку и стал рассекать по двору верхом, разгоняться и резко останавливаться, так что из под копыт вылетали камни. До этого дня Отар Чанба последний раз ездил верхом пять лет назад.