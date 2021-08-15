На крыльях ястреба: традиционную галеру абхазов презентовали на Рице

О том, как поплыла абхазская галера, в чем ее особенность, кто ей управляет, какую пели песню пассажиры, а также, какие проблемы возникли при ее транспортировке и когда ждать второе судно в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Отдать швартовы

Спустя два столетия в стране снова появилась традиционная галера абхазского и адыгского народов. Постоянной гаванью для нее стали воды озера Рица. Причал обустроили в бухте государственной Сталинской дачи, на берегу которой в день презентации собрались десятки людей, желающих прокатиться на "фантоме" из занимательного отрезка абхазской истории.

Над каменной насыпью по правую сторону берега сначала показался красно-белый парус, на котором изображен ястреб с широко расправленными крыльями. Секундами позже появилась носовая часть корабля с деревянной головой горного тура. Наконец, галера предстала во всей красе и под аплодисменты ожидающих плавно пришвартовалась к причалу.

© Sputnik Презентация абхазской галеры на озере Рица

Не дожидаясь "отмашки", все ринулись к ней. Рассчитанная на 25 пассажиров лодка заполнилась мгновенно. Телефоны и фотоаппараты заработали в "авральном" режиме. Никто не хотел упускать удачный ракурс для снимков на память. Члены экипажа раздали ярко оранжевые спасательные жилеты, но они вряд ли бы пригодились. Пару недель назад галера успешно прошла тестовые заплывы и на ней уже успели прокатить туристов.

Боевая абхазская галера прошла ходовые испытания на озере Рица

После официальной части презентации и прозвучавшего гимна страны, капитан приказал отдать швартовы. Ладья взяла курс вглубь озера. Неизвестный мужчина прокричал с берега: "За счет чего так быстро плывете".

"На абхазской чаче тройного прогона едем", - нашел подходящий ответ один из пассажиров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые пассажиры абхазской галеры

Немного отплыв от берега, на борту почему-то воцарилась тишина, но потом кто-то вполголоса завел песню на абхазском языке "Рица". Многие ее подхватили. Даже те, кто не очень хорошо знал слова. Путешествие по зеленой водной глади стало веселее. Взору открылись пейзажи, которых не увидишь с суши и которые скрыты скалами, деревьями. Рица показалась совершенно в других красках и очертаниях.

© Sputnik / Акоп Кущян Абхазская галера рассекает озеро Рица

В мыслях появились образы предков, рассекающих морские просторы примерно на таких же галерах веками раньше и, так как галера боевая, они непременно были статными воинами, по тем временам хорошо экипированные и вооруженные до "зубов".

Возможно, кто-то из них стоял в носовой части корабля, поставив ногу на край борта и, прикрывая ладонью глаза от солнечных лучей, пытался рассмотреть вдали землю или же вражеское судно. И непременно на поясе блестел серебряный кинжал.

Среди пассажиров был министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, который выразил восхищение, осуществленным в республике проектом и признался, что он и подумать не мог, что ему представится возможность когда-нибудь прокатиться на традиционной абхазской галере.

"Сам факт, что мы сейчас находимся на нашей национальной боевой галере, - это живое свидетельство того, что у абхазов издревле была морская культура и это опровергает версию отдельных политиков, историков о том, что у нас этого никогда не было", - подчеркнул он.

Его дочь Салима впервые плавала на лодке и, как она поделилась, никакой боязни при этом не испытывала. Свои первые впечатления девочка описала лаконично, но емко - "классно".

Другой пассажир, Анжела, запомнит этот день не только благодаря заплыву на ладье, но и тем, что она увидела Молочный водопад, побывала на Сталинской даче и на северном берегу Рицы. Она отметила умиротворение, которое почувствовала во время заплывала, и призналась, что думала, как же все-таки красиво в Абхазии.

Сделав круг, галера вернулась к причалу, где ее ждало еще несколько групп пассажиров.

Глава Абхазской православной церкви Виссариона Аплиа провел церемония освящения судна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония освящения традиционной абхазской галеры

Экипаж и особенность

Экипаж корабля состоит из трех человек. Капитан Ращ Гумба управляет им румпелем и двумя рычагами, отвечающими за скорость и остановку. Между ними небольшой экран, на который выводится информация о том, сколько морских узлов набрано и о заряде аккумуляторов. Развивает судно до 14 километров в час.

Судно "тянут" два электромотора. Каждый из них питается от двух аккумуляторов. На полном заряде она проплывает четыре часа.

Галеру также можно поставить на весла. По словам капитана, ничего сложного в этом нет, но предложение возглавить судно он принял не сразу. Он работал в службе охраны этнопарка "Апсны" и опыта в мореходстве у него никогда не было.

"Я не сразу согласился, но потом предложили просто пройти инструктаж и попробовать. Я так и сделал. Мне понравилось, и чего-то очень сложного в этой работе нет. В плохую погоду мы спускаем парус, чтобы лодка не перевернулась, а в хорошую его можно снова поднимать. Нужно следить за работой экипажа, пассажирами и давать правильные указания экипажу", - вкратце поделился своими обязанностями Гумба.

Он уточнил, что до дня презентации экипаж совершил три выхода и прокатили около 50 человек. Не только гости страны, но и местные интересуются тем, откуда судно, где и кем оно было построено, что в нем особенного. На вопросы любознательных пассажиров отвечает Сатбей Пилия. Он на борту в том числе выполняет функции гида.

В экипаже есть свой "юнга". Баграту Черкезия 16 лет и он стал членом команды совсем недавно. Несмотря на возраст, у него за плечами уже есть определенный опыт в морском деле.

"Я семь лет занимался парусным спортом, но на таких больших суднах, я никогда не плавал. Когда я ее впервые увидел, меня переполнили эмоции. Я пока помогаю раздавать пассажирам жилеты и помогаю с парусом", - рассказал он.

Подготовку и инструктаж экипажа провел абхазский судостроитель Леонид Черкезия – отец Баграта. Он их обучил тому, как и когда использовать парус, вывести и привязать кранцы, как отшвартовываться и пришвартовываться, а также, как ухаживать за судном.

Черкезия отметил, что одна из главных особенностей этой галеры заключается в ее скорости и маневренности. Лодка может развернуться практически на месте и на веслах идет легко.

Что касается "среды обитания" ладьи, судостроитель уверен, что воды озера Рица идеально для нее подходят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галера возвращается к причалу, где ее ждет еще одна группа

Презентация и планы

Открывая церемония презентации, один из участников проекта и председатель клуба традиционной стрельбы из лука "Афырхы" Адгур Какоба подчеркнул, что появление в водах Абхазии традиционного судна стало значимым событием для абхазского и черкесского народов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Какоба

Он подчеркнул, что руководство этнопарка "Апсны" в лице мецената Мзауча Пилия ставит перед собой задачу по выполнению ряда крупных, направленных на сохранение абхазской культуры, традиций и обычаев, проектов.

"Один из таких проектов – это воссоздание абхазской боевой галеры, которую люди не видели уже более двухсот лет. У этого судна богатая история, которую оценили не только наши ученные, но и зарубежные историки, путешественники и воины", - сказал он.

Автор чертежей галеры, художник Батал Джапуа отметил, что галера была построена на верфи в Петрозаводске за один год, но идея эта вынашивалась более двадцати лет и многие из тех, кто мечтал ее увидеть, к сожалению, не дожили до этого дня.

Советник президента Абхазии по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа передал от главы государства поздравления.

Он также заявил, что точка зрения политических оппонентов страны о том, что абхазы всегда жили в горах, и в их языке даже нет терминов с морскими обозначениями, сегодня в очередной раз опровергнута.

На презентации также присутствовали жрец Илорского святилища Беслан Шинкуба и жрец убыхского святилища Бытха в Сочи Руслан Берзек.

Как рассказал художник Батал Джапуа, у абхазов было пять видов галер разных размеров и предназначений. Были и те, где можно было установить пушку. Кстати говоря, доставленное в Абхазию судно, одно из таких.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация абхазской галеры на озере Рица

Транспортировка его в республику оказалась задачей не из простых. Именно эти сложности привели к тому, что 14,5-метровая галера примерно на три метра меньше оригинала.

"Мы сняли носовую часть, и все равно галера торчала из фуры. Нам пришлось ее зачехлить, чтоб не запачкалась, и немного повернуть ее на бок. Здесь мы ее выгружали и ставили на воду подъемным краном. Все прошло без эксцессов, но все это было очень сложно", - поделился Джапуа.

После спуска возникла неприятность. Вода стала проникать на борт корабля, так как дерево в пути высохло и растряслось. Уровень воды от пола поднялся до двух сантиметров и в таком состояние ее оставили на ночь. На утро вода впиталась в материал и он разбух, закрыв тем самым все щели. Проблема была решена.

По словам Джапуа, завершить строительство второй галеры российские мастера пообещали в сентябре. Художник надеется, что они успеют ко Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии и удастся показать судно в Нальчике, где его с нетерпением ждут.

Меценат, автор проектов этнопарка "Апсны" и строительства галеры Мзауч Пилия раскрыл некоторые планы на ближайшее будущее. Он рассказал, что скоро в Абхазию доставят вторую боевую галеру абхазов, которую сначала спустят на воду у берегов Сухума, но после ее тоже доставят на Рицу, где наиболее подходящие условия содержания и эксплуатации судна.

Что касается изображения на парусе галеры в виде ястреба, он уточнил, что этом символ этнографического парка и выбран он был не просто так.

"Мы выбирали из животных, которые непобедимы и никогда не сдаются. Горный тур (вид носовой части галеры-прим.) всегда стоит во главе стаи один и защищает ее. Что касается самой идеи создания такой галеры, в первую очередь, она связана с желанием увидеть у себя в стране вещи, достопримечательности, которые отражали бы абхазскую культуру, народ и его историю", - поделился он.

Также планируется открытие фонда, куда войдут представители фамилий, готовых разрабатывать и выбирать предлагаемые проекты для улучшения социального положения, решения демографических проблем, связанных с пандемией вопросов и ряда других направлений.