Мэр Сухума рассказал об ущербе от наводнения и устранении его последствий

Ливень в ночь на понедельник 16 августа привел к подъему уровня рек Басла, Гарекуара и Сухумка в столице Абхазии. Из-за повреждений, вызванных мощным потоком воды, часть Сухума осталась без света и воды.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В ночь с 15 на 16 августа в Сухуме выпало огромное количество осадков, пострадала центральная часть Сухума, Турбаза, улица Чанба и прилегающие к ней улицы, несколько домов на улице Заречная в районе улицы Титова, рассказал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"Ущерб сейчас трудно оценить. Такое количество ила и мусора, которое было вынесено, и такого ущерба домам стихия еще не наносила. Больше всего пострадали дома по улице Чанба. Более чем на два с половиной метра поднималась вода, практически вода дошла до вторых этажей. Есть дома и семьи, которые потеряли все имущество – и вещи, и домашнюю технику, мебель", - сообщил мэр города.

Подсчеты по возмещению ущерба еще будут вестись, добавил мэр. Затем готовые материалы направят на комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров.

Эшба отметил, что при наводнении 27 июля по городу пострадало 44 дома, а в этот раз цифра может быть вдвое больше. Коммунальные службы вместе с МЧС и Минобороны страны сразу же подключились к работам по наведению порядка в городе. На Турбазе, в домоуправлении №1, создан оперативный штаб, откуда ведется координация работ.

В первую очередь будет оказана помощь жилым домам, затем нужно очистить улицы и пляжи, на которые волны опять вынесли много мусора.

Эшба также рассказал, что для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басла, а также по всем рекам, которые проходят через Сухум.

"Самая беспокойная река по городу Сухум – это Басла. Моментально наполняется водой, она полноводная, бушует, когда идут дожди. Поэтому в свое время там были установлены берегоукрепительные сооружения, во многих местах они разрушены, надо их восстанавливать. А в некоторых местах надо строить новые дамбы, так как берега после многочисленных наводнений изменили форму, одной насыпью уже не обойтись", - поделился планами мэр города.

Он добавил, что на Басле нужны периодические очистительные работы по самому руслу реки, а также необходимо придать определенный контур движению реки. По словам Эшба, план работ по реке Басла уже прописан, в скором времени приступят к проектно-сметной документации с тем, чтобы выйти на финансирование проекта. Вопрос будет решаться на уровне правительства.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

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