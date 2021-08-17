Поддержать местного производителя: сельхозярмарка открылась в селе Ачгуара

Планируется, что ярмарка в селе Ачгуара будет постоянной, решение об этом будет принято по результатам месяца ее работы.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ярмарка, направленная на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции, открылась в селе Ачгуара, сказал в интервью Sputnik депутат Собрания Очамчырского района Григорий Лацужба.

"В селе давно созрел вопрос, связанный с реализацией продуктов, которые выращиваются на территории Ачгуары. Несколько лет планировалось провести ярмарку, но не удавалось решить этот вопрос. Мы собрали население и задали вопрос, хотят ли они провести ярмарку, люди ответили, что мало того, что хотят, но и будут помогать нам", - подчеркнул он.

Так, совместными усилиями местного Собрания и жителей в центре села Ачгуара было подготовлено ярмарочное пространство. Жители села Ачгуара и прилегающих к нему населенных пунктов могут привезти сюда свой товар и реализовать его на прилавке, не платя за аренду.

© Foto / Григорий Лацужба Прилавок с бахчевыми на сельскохозяйственной ярмарке в Ачгуаре

"Сегодня первый день ярмарки, она проходит нормально. За сегодня уже продали всю молочную продукцию, которую привезли крестьяне. У нас продаются арбузы, дыни, очень хорошо уходят баклажаны, цены на 30-40% дешевле, чем на рынке. Например, баклажаны сегодня продавались за 25 рублей. Крестьяне сами устанавливают цены, мы не контролируем, здесь нет наценок, поэтому цены ниже, чем на рынке", - говорит Лацужба.

© Foto / Григорий Лацужба Местные жители реализуют выращенную своими руками сельхозпродукцию

Планируется, что ярмарка будет постоянной, но решение об этом будет принято по результатам месяца ее работы. Ярмарка будет работать в те дни, когда галский рынок, который расположен в 16 километрах от села Ачгуара, не работает, это несколько дней в неделю. Продукцию на ярмарке покупают как местные жители, так и приезжие из близлежащих Очамчыры, Ткуарчала, Гала, а также туристы.