Россия передала Абхазии сельскохозяйственную технику

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Минсельхоз России передал Институту сельского хозяйства Абхазии более 50 единиц техники для развития питомниководства, в том числе мини-тракторы, плуги, гидравлические прицепы, культиваторы-окучники, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

По словам министра сельского хозяйства Абхазии, реестр технического оборудования и машин утверждался ранее в ходе межведомственных переговоров. Затем российская сторона заказала технику у производителей, некоторые единицы были изготовлены специально для этой поставки под нужды абхазской стороны. После сборки техники в Сочи, машины завезли в Абхазию.

Делегация Министерства сельского хозяйства России находится с однодневным рабочим визитом в Абхазии, в ходе которого ее принял премьер-министр республики Александр Анкваб.

Анкваб поблагодарил представителей Минсельхоза России, отметив, что при тесном взаимодействии двух стран пор удавалось решать множество задач, в том числе подавление нашествия мраморного клопа и усиление возможностей машинно-технических станций по республике.

Представитель Минсельхоза России Роман Некрасов сказал, что сотрудничество с абхазской стороной находится на личном контроле министра Дмитрия Патрушева.

"Совместно с абхазской стороной было принято решение поддержать развитие питомниководства, в республике большой потенциал для выращивания цитрусовых культур. Мы вместе с абхазскими учеными считаем, что Абхазия может производить до миллиона саженцев в год, будем стараться помочь этот целевой показатель выполнить", - отметил Некрасов.