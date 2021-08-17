МЧС Абхазии эвакуировало вертолетом российских туристов с перевала Химса

Перевал Химса крайне сложный для прохождения и признан опасным, но, несмотря на предупреждения и возражения МЧС Абхазии против этого туристического маршрута, он привлекает немалое число туристов.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. МЧС Абхазии на вертолете Ми-2 эвакуировало с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Туристы Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу утром 17 августа.

Российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей.

Это уже третья группа туристов на перевале Химса, которой понадобилась экстренная помощь с начала лета.