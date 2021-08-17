Мобильный госпиталь Минобороны России зашел на территорию Абхазии

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он будет дислоцирован в пансионате "Айтар" в Сухуме.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Автоколонна мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России пересекла российско-абхазскую границу, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Госпиталь направлен в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Как сообщалось ранее, гости пансионата "Айтара" будут в безопасности, так как госпиталь будет отгорожен забором от остальных корпусов здания. Сделаны отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника.

Автомобильная колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО вышла на 800-километровый марш из Буденновска Ставропольского края в Абхазию 16 августа. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

В Абхазию также прибывают подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота сводного отряда 30 специалистов и 10 спецавтомобилей, они планируют провести дезинфекцию социальных объектов.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.