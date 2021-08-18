Российский военный госпиталь прибыл в Сухум для помощи в борьбе с COVID-19

Автоколонна заехала на территорию пансионата "Айтар" в Сухуме, где будет дислоцироваться мобильный госпиталь.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России прибыл в Сухум для оказания помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время военные медики развернут свое оборудование и будут готовы к приему пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Сам госпиталь рассчитан на 100 койко-мест и будет дислоцирован в пансионате "Айтар" в Сухуме.

Отдыхающим "Айтара" ничто не угрожает, так как госпиталь будет отгорожен забором от остальных корпусов пансионата. Подготовлены отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника. Кроме того, для военных медиков оборудовали отдельный пищеблок и прачечную, чтобы исключить любые контакты персонала пансионата с госпиталем.

Автомобильная колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО прибыла из Ставрополья в Абхазию, преодолев 800 километров. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

В Абхазию прибыли также подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России, 30 специалистов и 10 спецавтомобилей, они планируют провести дезинфекцию социальных объектов.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысяч ПЦР-тестов, более двух тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.