Военнослужащие химзащиты Черноморского флота России приехали в Абхазию

Военнослужащие химзащиты отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа прибыл в Абхазию для оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота ЮВО приехали в составе автоколонны вместе с мобильным многопрофильным госпиталем Минобороны России.

В состав сводного отряда входят около 30 специалистов подразделения и 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

В ближайшее время подразделения РХБ защиты развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в дезинфекции. Далее, совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия, военнослужащие ЮВО оценят объем предстоящих работ и приступят к обработке социально-значимых объектов.

По просьбе руководства Абхазии и в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум сводный отряд РХБ защиты и мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Ранее, в апреле и октябре 2020 год, сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота уже оказывал помощь Абхазии в борьбе с COVID-19.