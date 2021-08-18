Российские военные приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Сухуме

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Военнослужащие южного военного округа Минобороны России развертывают мобильный многопрофильный госпиталь в столице Абхазии, уже завтра они будут готовы к приему пациентов с COVID-19.

Накануне автоколонна мобильного госпиталя и сводный отряд военных химзащиты прибыли

в Сухум из Ставрополья, преодолев 800 километров пути. Госпиталь будет дислоцироваться на территории пансионата "Айтар".

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он будет отгорожен забором от остальных корпусов пансионата. Подготовлены отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника. Кроме того, для военных медиков оборудовали отдельный пищеблок и прачечную, чтобы исключить любые контакты персонала пансионата с госпиталем.

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более двух тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.