Уникальный Гюэнос: какое открытие сделали археологи в древней Очамчыре

В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. О том, как идет работа в интервью радио Sputnik рассказал заместитель директора Института археологии и востоковедения РАН Александр Скаков.

Чем уникален античный Гюэнос, находящийся на территории Абхазии, что дали трехлетние раскопки археологов, читайте в нашем материале.

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Культурный слой

На античном городище Гюэнос в Очамчыре проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров, говорит заместитель директора Института археологии и востоковедения Российской академии наук Александр Скаков.

Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии.

"Местонахождение Диоскурии точно не определено, ее ищут то там, то там, и она до сих пор не найдена. То, что найдено в Пицунде, – это слои самого раннего позднего римского времени. Такая же ситуация южнее Абхазии. Поэтому Гюэнос – это единственное точно известное местонахождение античного города", - отметил ученый.

Изучение Гюэноса началось в 1934-1935 годах, во время строительства военного порта, однако тогда раскопки не проводились.

"Тогда были больше наблюдения, чем раскопки, потому, что не было времени, возможности. Сейчас у нас такие возможности есть, наши две раскопки проходят возле руин храма, который в свое время был изучен Сергеем Шамба. Я с директором Абхазского государственного музея Аркадием Ивановичем Джопуа ведем работы", - подчеркнул Александр Скаков.

© Foto / Аркадий Джопуа Аркадий Джопуа и Александр Скаков на раскопках в Очамчыре

Во время раскопок в этом году удалось найти каменное надгробье саркофага, также небольшое золотое украшение.

"На другой раскопке работы идут в слое, относящемся к доантичному времени. То есть, впервые на данном городище найден такой слой: выяснилось, что греки пришли не на необжитое место, а туда, где было поселение. Было найдено очень много местной керамики. Значение в том, что найден слой более раннего времени, это немного меняет наше представление об истории Гюэноса и вообще о ходе античной колонизации этого побережья Черного моря", - заметил ученый.

© Foto / Аркадий Джопуа В городе Очамчыра на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых

Ранее считалось, что Гюэнос был построен греками на пустом месте, однако выяснилось, что они пришли на место, где до них жили люди, в этом и заключается уникальность научного открытия, подчеркнул Александр Скаков.

"Никакого военного конфликта между ними не было, была интернациональная интеграция местного населения и античных колонистов", - сказал он.

Находки в городище

Из значимых находок в городище Гюэнос – плинфы с надписями на арамейском языке. Во время строительства храма в конце V, начале VI века нашей эры, некий мастер сделал надписи на кирпичах на арамейском языке, который изучал.

"Арамейский язык, это язык, на котором говорил Иисус Христос. А в прошлом году была найдена надпись уже на греческом языке также на плинфе, там имя и отчество, либо два имени. Это уникальный памятник для данного региона, потому, что надписей здесь известно довольно мало", - сказал Александр Скаков.

По словам археолога, то обстоятельство, что живший в Гюэносе учил язык, на котором говорит население современной Сирии и Израиля свидетельствует о культурном уровне древнего города.

Храм, обнаруженный в городище уникален, так как подобных сооружений очень мало не только в Абхазии, но и на всем западном Закавказье. Помимо фундамента, сохранились еще и остатки стен древнего храма, отметил ученый.

Помимо всего прочего, в ходе раскопок ученые нашли большое количество фрагментов алтарной преграды, выполненные в том числе из мрамора, привезенного из островов, расположенных рядом с нынешним Стамбулом – проконесский мрамор.