Озган обсудила газификацию Абхазии с руководством "Газпрома" и "Газпром промгаза"

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с руководством ПАО "Газпром" и АО "Газпром промгаз" в Санкт-Петербурге в четверг, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.
Стороны обсуждали вопрос разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Абхазии.
Отмечается, что в ближайшее время Абхазия получит проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты.
При этом средства на разработку генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.
В 2021 году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта, по предварительным данным экспертов, составит 11-12 месяцев.
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