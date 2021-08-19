Озган обсудила газификацию Абхазии с руководством "Газпрома" и "Газпром промгаза"

Делегация подрядчика АО "Газпром промгаз" посетит Абхазию в сентябре 2021 года для проведения переговоров по вопросу реализации проекта газоснабжения и газификации.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с руководством ПАО "Газпром" и АО "Газпром промгаз" в Санкт-Петербурге в четверг, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

Стороны обсуждали вопрос разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Абхазии.

Отмечается, что в ближайшее время Абхазия получит проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты.

При этом средства на разработку генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

В 2021 году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта, по предварительным данным экспертов, составит 11-12 месяцев.

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