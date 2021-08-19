Найден подросток, пропавший в Хашупсинском каньоне

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Найден житель Казани Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Юношу обнаружили в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча.
По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки. Его доставили в Гагрскую районную больницу.
В поисках был задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО Гагры.
Читайте также:
-
МЧС ведет поиски подростка из Казани, пропавшего у Хашупсинского каньона