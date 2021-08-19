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Найден подросток, пропавший в Хашупсинском каньоне

© Foto / facebook / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сотрудники МЧС Абхазии приступили к поискам пропавшего в Хашупсинском каньоне туриста из Казани вечером 18 августа.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Найден житель Казани Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Юношу обнаружили в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча.

По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки. Его доставили в Гагрскую районную больницу.

В поисках был задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО Гагры.

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