Найден подросток, пропавший в Хашупсинском каньоне

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Более тысячи человек вакцинировались "Спутником Лайт" в Абхазии 6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба. 30

Темный лес: почему в Абхазии заготовка древесины зашла в тупик Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет около 40-50 кубометров. Однако этот план в последние годы не выполняется. Более того, в правительстве называют лесозаготовки убыточной монополией. 42