МЧС ведет поиски подростка из Казани, пропавшего у Хашупсинского каньона

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски туриста из Казани Камиля Фаттахова, 2006 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение поступило на пульт дежурного в 19:45. Юноша пропал в районе Хашупсинского каньона. Поиски начались вечером 18 августа.
В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО Гагры.
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