МЧС ведет поиски подростка из Казани, пропавшего у Хашупсинского каньона

Дополнения в Положение о порядке прописки граждан Республики Абхазия, были внесены Указом президента 12 августа 2021 года.

Мобильный многопрофильный госпиталь Миноброны России прибыл в Абхазию в ночь на 18 августа. Прием первых пациентов с COVID-19 начался в четверг, 19 августа.

19 августа 1991 года вошло в историю как августовский путч. В тот день состоялась попытка сместить Михаила Горбачева с поста президента СССР и поменять проводимый им курс. Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России.