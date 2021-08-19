13:45 19 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.46
  • EUR86.12
Поиск

МЧС ведет поиски подростка из Казани, пропавшего у Хашупсинского каньона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
46001
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/13/1033064927.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210819/1033064931/MChS-vedet-poiski-turista-iz-Kazani-propavshego-u-Khashupsinskogo-kanona.html

Подросток пропал в окрестностях Гагрского района, сигнал о пропаже поступил в 19:45 в среду, 18 августа.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски туриста из Казани Камиля Фаттахова, 2006 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства. 

Сообщение поступило на пульт дежурного в 19:45. Юноша пропал в районе Хашупсинского каньона. Поиски начались вечером 18 августа. 

В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО Гагры.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
Мобильная помощь: российский госпиталь развернут в Сухуме и готов к приему пациентов
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться