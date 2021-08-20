Ремонт ВЛ "Ачгуара" отложен из-за повреждений на линии "Псоу"

29 июля были повреждены магистральные и воздушные линии "Псоу", а без них, по словам энергетиков, невозможно осуществить переток электроэнергии из России.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. К ремонту ВЛ "Ачгуара" приступить пока невозможно, так как необходимо ликвидировать последствия повреждений магистральных и воздушных линий "Псоу", об этом было сказано на совещании президента Абхазии Аслана Бжания с членами Кабмина и руководителями предприятий.

Репортаж по итогам совещания был показан в эфире Абхазского телевидения.

Отмечается, что на сегодняшний день выделено 84 миллионов рублей на финансирование ремонта высоковольтных линий "Ачгуара" и "Псоу".

На линии "Псоу", по словам и.о. главы "Черноморэнерго" Тенгиза Гирджинба, проведены подготовительные работы к ремонту и установке опор, которые уже завезены в республику.

По работам на ВЛ "Псоу" также подготовлена смета и передана в Госуправление архитектуры и строительства, в понедельник ожидается заключение экспертизы.

Предполагается, что только по линии "Псоу" потребуется около 1,5-2 месяцев работ из-за сложности рельефа.

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Глава государства отметил, что вопрос энергетики находится на первом месте. При этом он подчеркнул, что все службы и ведомства, не только энергетики, должны перейти в суточный режим работы.

Бжания рассказал, что в прошлом году в Абхазию обратилась российская компания с инвестиционным предложением по ремонту перепадных ГЭС. Президент поручал Министерству экономики подготовить контракт с этой компанией.

"Меня, как главу государства, не устраивает положение дел в энергетике, и вас тоже. Перепадные станции несколько десятилетий как не отремонтированы, это актив, которым мы не пользуемся. Этим активом надо пользоваться, он должен принести пользу нашей стране и нашему населению. Нам необходимо запустить этот механизм", - сказал Бжания.

Минэк республики не увидел в этом проекте экономической целесообразности, заявил замминистра экономики Теймураз Миквабия.

"По предварительным оценкам, сумма, в которую обходилось восстановление их (ГЭС - прим.), оказалась значительно выше, нежели чем строительство в другом месте. Впоследствии прорабатывался вопрос возможности строительства малых ГЭС на реках, естественно, учитывая, что у нас все реки горные, бурные, и приносят много горных пород, оказалось, что с выбором реки тоже значительные проблемы", - объяснил Миквабия.

Он добавил, что на текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у Министерства экономики нет.

Бжания задал вопрос, каким образом Правительство собирается покрывать дефицит электроэнергии, если не будут созданы дополнительные генерирующие возможности.

Премьер-министр Александр Анкваб в свою очередь отметил, что формулировка заместителя министра об экономической целесообразности немного поспешная.

По словам Анкваб, соответствующие материалы находятся на разработке в Минэке и "Черноморэнерго", и они еще не завершены.

"Если вас это не устраивает, если вы считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях - пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, то пойдете по этому пути. Если вы этого не сделаете, я с вами работать не буду и не собираюсь", - заявил президент.

Глава государства поручил до октября подготовить все необходимые документы для подписания инвестиционного контракта с российской компанией, несмотря на заявление замминистра экономики.