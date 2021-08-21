Российская компания готова восстановить работу томографа в Гудаутской больнице

Компьютерный томограф, установленный в Гудаутском госпитале в сентябре 2020 года для диагностики больных с коронавирусом, вышел из строя в июле 2021 года. Томограф был закуплен у российской компании "Форсайт-медикал" благотворительным движением "Мы – Вместе".

СУХУМ, 21 авг – Spuntik. Компания "Форсайт-медикал" готова в кротчайшие сроки восстановить работу компьютерного томографа в Гудаутском госпитале и принять его на годовое обслуживание с гарантийным обязательством, сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в своем интервью от 20 августа.

Бутба рассказал, что связался с компанией по поручению президента Аслана Бжания. Компания сделала коммерческое предложение, предусматривающее замену высоковольтной части КТ-сканнера, которая обойдется в 3 600 000 рублей, и техническое обеспечение с гарантийными обязательствами, подключением модуля удаленного доступа – на 800 000 рублей. Министр отметил, что работы будут осуществлены в течение десяти дней после поступления стопроцентной оплаты.

"Они готовы уже на следующей неделе приехать в Абхазию, начать монтаж новой трубки и взять на себя все сервисные обязательства по обслуживанию томографа. Модуль удаленного доступа означает, что, если у нас будут происходить дополнительные исследования, которые будут приводить к перегрузу трубки или теплообменник будет перегреваться, они дистанционно могут блокировать эту работу, чтобы он не пришел к сбою", - сказал он.

Пока томограф не работает для исследования пациентов в Гудаутском ковидном госпитале используют цифровой рентген-аппарат.

Страсти вокруг Гудаутского томографа

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидском госпитале вышел из строя 21 июля. На заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом 12 августа премьер-министр Александр Анкваб заявил, что ввиду частых сбоев (аппарат ломался и ранее - прим.) томограф восстановить невозможно, и необходимо приобрести новый, который обойдется в 60 миллионов рублей.

По словам Анкваб, рабочий ресурс томографа, привезенного в медучреждение в начале сентября прошлого года, уже был на тот момент исчерпан, аппарат был "мертвый", не новой была и трубка, которую ранее меняли.

Заявление главы правительства Абхазии вызвало в обществе множество споров. Свою позицию в репортаже "Абаза-ТВ" высказали компания-поставщик и участники благотворительного движения "Мы – Вместе", на собранные деньги которого и был приобретен томограф.

В интервью телеканалу представители "Форсайт-медикал" рассказали, что компьютерный томограф на момент его покупки абхазской стороной был в рабочем состоянии. Кроме того, компания подарила Абхазии новый трансформаторный ИБП, сделала бесплатный апгрейд аппарата до 128 срезов, бесплатный проект вентиляции и кондиционирования для КТ-кабинета, а также предложила бесплатно сделать проект электроснабжения кабинета, но от этой помощи абхазская сторона отказалась.

Секретарь-референт компании "Форсайт-Медикал" Полина Лукашевич отметила, что КТ, установленный в Гудаутском госпитале, при среднем потоке 20 человек в день должен был без проблем отработать как минимум до 2023 года, при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного технического обслуживания. Она объяснила, что качество работы КТ зависит от правильного электроснабжения, аварийных отключений и ежеквартального технического обслуживания.

По версии компании, абхазская сторона не заключила договор о техническом обслуживании, хотя представители фирмы не раз обращались в Минздрав Абхазии о необходимости заключения такого договора. Абхазии была предложена цена годового обслуживания – 700 000 рублей, что в несколько раз ниже рыночных цен.

Участник объединения абхазских бизнесменов "Мы – Вместе", директор ООО "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба в интервью "Абаза-ТВ" рассказал, что членам движения чудом удалось найти томограф в России и закупить его на собранные деньги. По словам Ачба, средства для покупки томографа были перечислены на счет Минздрава, который и заключил контракт с фирмой. Позже участникам объединения стало известно, что Минздрав Абхазии не заключил контракт на техническое обслуживание.

Ачба также подчеркнул, что говорить о том, что томограф приехал в Абхазию "мертвым" некорректно, ведь за время работы аппарат обследовал около 5 000 человек, чего он сделать не смог, если бы был бракованным. Ачба сказал, что на восстановление аппарата уйдет 5-6 миллионов рублей и добавил, что трубка томографа была сожжена в тот же день, когда испортились и другие аппараты Гудаутского госпиталя.

Накануне, 20 августа в ходе рабочего совещания с президентом Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата КТ. Он отметил, что в своем заявлении не высказывал претензий в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата. Глава администрации президента Алхас Квициниа в свою очередь отметил, что высказывание премьер-министра было некорректным и возмущение предпринимателей можно понять.

Аслан Бжания выразил благодарность меценатам за помощь в сложный период. Бжания добавил, что государство будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.

Глава государства также заявил о необходимости отремонтировать компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Минздраву в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска оборудования.