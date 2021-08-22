Дорогое топливо и товары в Абхазии: экономист рассказал, какой выход искать

В последнее время в Абхазии наблюдается рост цен на товары. Возросла стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. Подорожал бензин, некоторые лекарства и многое другое.

Чем вызвано повышение цен и как это сказывается на покупательской способности людей, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия экономист, экс-руководитель отдела макроэкономического анализа Минэкономики республики Нодар Шоуа.

Беседу вела Белла Кварчия.

Sputnik

– Мы все видим, насколько ощутимо поднялись цены на товары, чем объясняется такое повышение, ведь в последнее время нет скачков в стоимости валюты?

– В Абхазии это легко объяснимый факт, поскольку большая часть продовольственной корзины, и в принципе продуктов первой необходимости в республику импортируется. К большому сожалению, стоит признать, что наша экономика практически на 60% состоит из торговли, а именно перепродажи. То есть, наше предприятие, оптовые или розничные точки в большей степени привозят товар из Российской Федерации и здесь перепродает.

Соответственно, все это проходит процедуру логистики, границы, налогов и когда закупочная цена растет в Российской Федерации, то соответственно цена поднимается и здесь. Как мы знаем, по уровню инфляции цены в России растут, какие-то группы товаров растут на 5-6%, другие чуть больше или меньше, но в среднем, средний уровень инфляции выдерживается в районе 5%.

– В Абхазии учитывается уровень инфляции, который существует в Российской Федерации?

– Это диктует сам рынок – торговые точки, предприятия, все, кто взаимодействует с российскими поставщиками, автоматически будут закладывать себе в цену уровень инфляции, потому что это отражается на себестоимости. У нас в стране есть Государственный комитет по статистике и он считает индекс потребительских цен. Официального термина "инфляция" у нас нет, его никто не считает, Госкомстат считает индекс потребительских цен. У них есть потребительская корзина, они каждый месяц выводят индекс цен, потом считают среднегодовой индекс.

© Sputnik / Леон Адлейба Нодар Шоуа

– Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 103,8%, в том числе на продовольственные товары – 105,0%. Что это значит, как понять, какой уровень инфляции? © Sputnik Такие обстоятельства: Некрасов о торговле между Россией и Абхазией и ценах на продукты

– На текущий момент 2021 года в среднем цены поднялись на продовольственные товары на 5%. Учитывая то, что мы находимся в рублевой зоне и не являемся эмитентами собственной валюты, уровень инфляции в 5% он такой же, как в России. Поэтому, регулировать его Банк Абхазии не может. В экономической теории 5% считается большим уровнем инфляции, но не катастрофичным. Конечно, было бы хорошо, если бы инфляция составляла 2-2,5%, Центробанк России всегда стремится сдерживать показатели, но, к сожалению, не всегда получается, есть внешние факторы, которые на это влияют, в том числе и курс валюты. Нефтяные и газовые контракты России, в целом сырьевые контракты в долларах, поэтому выдержать уровень инфляции не всегда возможно.

– Если мы здесь в Абхазии не можем влиять на уровень инфляции, то на что мы можем влиять?

– У Министерства экономики есть полномочия по государственному контролированию цен. Кабинет министров устанавливает цены на топливо, также устанавливаются цены на хлеб, транспорт, то есть на социальные группы товаров и услуг. Не получается в рыночной экономике контролировать цены на все, потому, что их диктует рынок.

Что касается бензина, в Российской Федерации недавно стоял вопрос о заморозке на определенные виды товаров, это молочная продукция, крупы. Заморозка подкреплялась тем, что, если предприятие несет убытки, то государство возмещает потери или дает налоговые вычеты. Невозможно кого-то заставить продавать товары по определенной цене, когда есть себестоимость, издержки, вы не можете работать себе в минус.

– Мы получаем российский товар, там повысились цены, перевозка сюда тоже стоит денег, плюс наценки, чтобы торговцы были заинтересованы в своей работе. Кто устанавливает предел наценок, исходя из чего коммерсанты определяют ту или иную цену? © Sputnik / Алексей Сухоруков Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике

– Есть нормы прибыльности, такого нет, чтобы кому-то запрещали делать наценки. Когда заходишь в магазины видишь, что товары одинаковые, но стоят по-разному, во-первых, это диктует рынок и во-вторых, покупательская способность. Если я, владелец магазина, привез сыр за 100 рублей, то здесь я его не буду продавать за 300 рублей, у нас исходят из такой логики. Люди делают такую наценку, которую посчитают нужным, и в то же время адекватную. У нас нет антимонопольной службы, никто не следит за ценами. Вы можете как потребитель возмутиться тем, что какой-то товар стоит дорого, но кто определил что это дорого? Никто об это не знает и никто у нас за этим не следит в нашей стране.

В России есть антимонопольная служба, которая может давать рекомендации, либо передавать дела в Следственный комитет, если они видят какой-то монопольный сговор или несправедливые цены, у них есть ряд функций. Служба контролирует цены, чтобы они не взлетали вверх или наоборот, чтобы рынок не демпинговал.

– Мне кажется, что государство должно регулировать цены, исходя из состояния нашей экономики, и какая у людей покупательская способность. Не все могут соответствовать тем ценам, которые сейчас существуют.

– В Абхазии непочатый край работы в любой сфере, но здесь я не являюсь приверженцем того, чтобы контролировать все цены. Есть ряд социально важных продуктов, которые входят в продовольственную корзину, за ними надо следить.

– Бензин подорожал на 12 рублей, предприниматели говорят, что наценка в основном объясняется именно этим.

– В себестоимости товаров всегда будет сидеть расходы на топливо, идет автоматическое удорожание перевозок. Продовольствие или другие товары надо развозить, бесплатно бензин никто не даст, есть страны, которые переходят на электромобили, но нам до этого далеко. Когда понимается цена на бензин, то, безусловно, дорожает и хлеб и перевозки на общественном транспорте.

Цена на бензин поднялась из-за того, что произошел аномальный спрос из-за коронавируса, люди никуда не поехали, и развился внутренний туризм. Нефтеперерабатывающие заводы уходят на сервисный ремонт по регламенту и прежде чем уйти, производят определенное количество топлива. Заводы произвели топлива примерно столько же, как в прошлом году, когда никто никуда не ездил. Соответственно, происходит небольшой дефицит, и Россия даже думает сделать экспортный запрет, который на Абхазию, конечно, не распространится. Если вы продаете топливо по экспортным контрактам за пределы России больше бензина и соответственно получаете больше прибыли, так как цена более привлекательная, вы даете сверхприбыль в бюджет. Но если наоборот, то государство вам компенсирует, тем самым они удерживают цену, не дают розничной цене вырасти. В прошлом году Россия выплатила порядка 20 миллиардов рублей топливным компаниям в качестве возвратной акцизы, у нас можно избавиться от НДС, который все так ругали, на секундочку, они платят 10%, стоит об этом задуматься.