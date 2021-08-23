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Встать на ноги и пойти: открыт сбор на лечение трех девочек с диагнозом ДЦП

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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На прохождение реабилитационного лечения у специалиста Республиканского реабилитационного центра Еревана необходимо собрать 235 956 рублей.

CУХУМ, 23 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитационно-восстановительное лечение Анастасии Бадия, Марии Кесян и Валерии Джинджолия.

© Foto / предоставила Мактина Шакая
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Девочек объединяет один диагноз – детский церебральный паралич. Всем им нужно пройти очередной курс реабилитации, чтобы улучшить состояние здоровья, укрепить мышцы, самостоятельно встать и даже начать ходить.

Самая старшая Валерия Джинджолия. Девочка перешла в седьмой класс, очень любит рисовать, изучает английский и хочет стать стоматологом. Валерия уверяет, что совсем не боится врачей и профессия привлекла ее сразу.

В 2017 году девочке провели три операции по реконструкции стоп и рекомендовали проходить реабилитацию каждые три месяца, чтобы встать. Надежду на то, что она сможет ходить сама, врачи не давали.

Но чудо произошло. Валерия прошла четыре курса реабилитации у тераписта Республиканского центра Еревана Армине Чопурян и во время последнего курса она смогла пойти без помощи и поддержки. Чтобы закрепить и улучшить результаты, занятия нужно продолжать.

В этом году у Марии Кесян радостное событие – она пойдет в первый класс. Мария не дождется, когда уже пойдет выбирать с мамой школьную форму, учебники и банты. Мама рассказывает, что девочка очень активная, всем улыбается и любит поболтать.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Девочки с диагнозом ДЦП

Еще два года назад Мария не могла самостоятельно сидеть, ходить, говорила отдельными словами и сильно отставала от сверстников. Девочка прошла реабилитацию в Москве и Санкт-Петербурге, теперь она может без поддержки стоять несколько часов в день. Чтобы Мария сделала первые шаги, нужно продолжать заниматься со специалистами.

Самая младшая среди девочек Анастасия Бадия, ей пять лет. Настя очень любознательная, любит играть с детьми, но ни на минуту не упускает маму из виду.

Девочка родилась раньше срока, и ей чудом удалось спасти жизнь. Настя уже прошла несколько курсов реабилитации, но все еще не может сама держать спину и ходить. Для этого нужно продолжать реабилитацию, но родители самостоятельно не осилят оплатить очередной курс.

Чтобы закрепить достигнутые результаты и покорить новые вершины девочкам на лечение нужно собрать 235 956 рублей.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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