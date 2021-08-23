Взят под стражу подозреваемый в убийстве, совершенном в Сухуме в 2019 году

Третьего сентября 2019 года в подъезде одного из домов в Новом районе Сухума был убит Омари Шакая, подозреваемый в его убийстве Аркадий Бжания был объявлен в розыск.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Постановлением Сухумского городского суда взят под стражу сроком на один месяц до 20 сентября 2021 года Аркадий Бжания, подозреваемый в убийстве Омари Шакая, об этом сообщается на сайте суда.

Бжания обвиняется в убийстве Омари Шакая, совершенном в Сухуме 3 сентября 2019 года. Подозреваемый находился в розыске с 5 сентября 2019 года.

По данным следствия, Шакая получил ранение в область головы. Преступление произошло ночью в одном из подъездов дома №3 по улице Лагвилава в Новом районе Сухума.

Бжания также обвиняется в незаконном приобретение, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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