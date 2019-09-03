Мужчина был найден убитым в подъезде дома в Сухуме

38-летний мужчина был убит в подъезде многоквартирного дома в Новом районе Сухума.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. В ночь на вторник 3 сентября около 00:30 в одном из подъездов дома №3 по улице Лагвилава в Новом районе Сухума был убит Омари Михайлович Шакая, 1981 года рождения, заявили в Генпрокуратуре республики.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, Шакая получил ранение в область головы. На месте были изъяты гильзы от автоматического оружия калибра 5,45 миллиметров. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства, а также незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.

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