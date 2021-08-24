Военнослужащие химзащиты Черноморского флота обработали объекты в Гудауте и Гагре

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В Гудауте военнослужащие продезинфицировали территорию и фасады зданий администрации, центральной районной больницы, районной поликлиники, РОВД, рынка и Гудаутской спортивной школы. В Гагре - территорию администрации и центрального рынка.
В работе были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.
Дезинфекция осуществлялась специальным раствором ДТС-ГК в костюмах "Нерехта".
Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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