Военнослужащие химзащиты Черноморского флота обработали объекты в Гудауте и Гагре

К работам было привлечено 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействовано десять специальных автомобилей.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В Гудауте военнослужащие продезинфицировали территорию и фасады зданий администрации, центральной районной больницы, районной поликлиники, РОВД, рынка и Гудаутской спортивной школы. В Гагре - территорию администрации и центрального рынка.

© Foto / пресс-служба ЮВО Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали около 120 тысяч кв. м социальной инфраструктуры в Гудауте

В работе были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

Дезинфекция осуществлялась специальным раствором ДТС-ГК в костюмах "Нерехта".

Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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