Учебный год в Абхазии начнется 1 сентября

Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Учебный год в школах Абхазии начнется в День знаний 1 сентября, сообщил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

При этом министр подчеркнул, что учебный процесс начнется при строгом соблюдении правил безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса.

"Сегодня мы провели совещание с руководством страны и Министерством здравоохранения и сошлись на том, что при разрешении врачей, которое мы получили, можно начать учебный процесс с 1 сентября", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в этом году ограничения будут носить такой же характер, как и в прошлом, кроме деления классов.

"В этом году нам разрешили оставить их (классы - прим.) в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам навстречу и разгружать классы, переводить детей в школу, например, по месту жительства и в менее загруженные школы с целью сохранения здоровья своих же детей и педагогов", - объяснил Габлия.

Глава Минпросвещения настоятельно рекомендовал вакцинироваться.

По состоянию на 24 августа, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии на сегодняшний день составляет 24570 человек. Зарегистрировано 366 летальных случаев. Выздоровели 20307 человек.