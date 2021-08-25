Главная задача после признания: что нужно для развития Абхазии и Южной Осетии

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ежегодно в республиках эту дату отмечают как День признания независимости.

CУХУМ, 25 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Видеомост "Цхинвал-Сухум" ко Дню признания независимости Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 25 августа.

Участники видеомоста вспомнили события 2008 года, обсудили перспективы развития государств и значение признания независимости мировым сообществом.

Воспоминания о признании

По мнению кавалера ордена "Уацамонга", участника боевых действий Тамаза Бестаева, термин "пятидневная война" в отношении событий 2008 года в Южной Осетии не совсем верен, так как волнения начались в 1989 году.

"Сказать, что это было неожиданностью, не совсем правильно, ощущение было грозовое. Было понятно, что с минуты на минуту что-то начнется. Начиная с первого дня (войны - ред.) это была работа и кровь, никто не принес победу на блюдечке", - сказал он.

Первый министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев признался, что, вспоминая о событиях 2008 года, испытывает одновременно радость и грусть. Он рассказал, что уже 25 августа народ Южной Осетии был "в счастливом ожидании", так как в этот день Государственная Дума уже одобрила заявление о признании суверенитета, и 26 все ждали указа президента.

"Когда в новостях прозвучал указ, сразу же началось ликование в городе. Мы буквально за несколько минут организовали митинг на площади, по городу ездили машины с флагами Южной Осетии и Абхазии", - сказал он.

Заслуженное признание

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии – это оценка того пути, которые прошли республики, считает Джиоев.

"Так как мы на своем пути прошли все этапы становления современного государства в полном соответствии с международным правом. Это давало полное право России признать наши государства", - сказал он.

По словам советника президента Абхазии по международным делам Максима Гвинджия, если бы Грузии удалось достичь желаемого в 2008 году, то сегодня ни одно международное сообщество не смогло бы защитить права осетин и абхазов.

"Только благодаря России, которая заступилась и понесла физические потери и серьезные политические издержки, была восстановлена справедливость. У наших народов навсегда останется эта благодарность. Сейчас самая главная задача - сделать наши страны такими, какими мечтали люди, которые не дожили до этого дня и погибли за свободу", - отметил он.

Заняться своими делами

Заместитель главы Администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев считает, что не нужно обращать внимания на призыв некоторых европейских стран отозвать признание независимости двух государств.

"Не нужно к этому относиться серьезно, на мой взгляд, нужно заниматься своими делами. Чем больше мы будем работать, экономически и социально быть сильными государствами, тем меньше будет таких предложений", - объяснил он.

Максим Гвинджия отметил, что Абхазия и Южная Осетия продолжают координировать действия по процессу признания их независимости и в "копилке" уже есть несколько государств, которые готовы признать суверенитет.

Абсурдом Гвинджия назвал мнение стран о том, что в случае признания Абхазии, США наложат санкции и окажут давление.

"Это процесс запугивания, будет немного давления, но это не так страшно, как рисуют американцы. Широкое признание наших государств не за горами", - сказал он.

По мнению Алана Джуссоева, не стоит зацикливаться на процессе признания независимости, нужно всесторонне развивать свои государства в различных сферах.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.