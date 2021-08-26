Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости республики

Тринадцать лет назад 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этот день объявлен в обеих странах государственным праздником.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем международного признания независимости республики.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем международного признания Республики Абхазия! Несмотря на то, что этот праздник появился в нашей новейшей истории совсем недавно, он объединил в себе все потери и достижения нашего народа на пути к независимости", - говорится в частности в поздравлении.

Бжания отметил, что признание Россией государственного суверенитета Абхазии стало одним из важнейших событий в истории государства, актом торжества справедливости, после которого страна обрела мир, безопасность и возможности для развития.

"В этот праздничный день, хочу пожелать стабильности, мира, процветания России, потому что, чем сильнее Россия, тем спокойнее и безопаснее становится в мире", - подчеркнул президент Абхазии.

Бжания отметил вклад погибших за свободу Родины в Отечественной войне народа Абхазии, всех граждан и друзей Абхазии, которые своими усилиями приближали день признания независимости, а также национальных лидеров Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Президент пожелал соотечественникам мира, благополучия и процветания.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

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