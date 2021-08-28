Традиции и ритуалы: абхазский праздник Нанхуа

К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Истоки и традиции

По словам этнолога Валерия Бигуаа, абхазский праздник хоть и совпадает с христианским и уходит истоками к нему, но связан с другим поводом и иными обычаями. В этот день в абхазских семьях принято вспоминать об умерших родственниках.

По традиции глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться к Богу с молитвой о благословении. Женщина же начинает свой день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу.

В день праздника важно, чтобы на столе был новый урожай, все, что созрело у хозяина за лето.

"На стол кладут вареную кукурузу, инжир, мед, дыню, то есть все, что созревает в это время. Также подают абхазскую халву, на которую ставят только зажженную свечу, и пока она горит, считается, что в доме присутствуют духи умерших родственников. После того как накроют стол, хозяева открывают двери. Пока горит свеча, никто не должен разговаривать и выходить из комнаты. Когда свеча тухнет, члены семьи могут начать есть, хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу", — объяснил этнолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Нанхуа в Абхазии

Костер, духи, гадания

Но перед тем как сесть за стол, попробовать новый урожай и вспомнить умерших родственников, нужно провести несколько традиционных ритуалов.

Считается, что в ночь на праздник на свет выходит вся нечисть, злые духи, которые гуляют по улицам и приносят беды в дома. В древности, чтобы защитить себя от злых духов, крепили к волосам кусочек воска от свечи, а у порога дома вешали самодельный круг из веток деревьев, чтобы не впустить нежеланных гостей. По словам научного сотрудника центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ Эсмы Тодуа, молодые люди собирались в компании и отправлялись в лес, где разжигали большой костер. Сами они прятались за деревьями и ждали, пока кто-то подойдет к нему, чтобы погреться. Тот, кто "попался", и считался злым духом. Так вот и узнавали, кто приносит беды в дома.

Чтобы изгнать духов, не запустить их в дом и не допустить беды, жители Очамчырского района Абхазии в ночь перед праздником разводят огонь перед домом и прыгают через него. Этот ритуал называют "барбанджиа". Перевести это слово невозможно. Тодуа предположила, что название произошло из-за ассоциации со звуками пламени.

"Обычно я кидаю в костер семена кинзы или сухие листья папоротника. Перед тем как разжечь огонь, нужно вокруг себя посыпать солью, а потом уже три раза перепрыгнуть через пламя. Ночью у порога дома нельзя оставлять никакие вещи, их могут забрать злые духи", — рассказала о традициях праздника жительница села Гуп Светлана Ханагуа.

В Гудаутском районе к духам относятся иначе. Обычно молодые люди после двенадцати часов ночи становятся на пересечении трех улиц и прислушиваются к голосам, которые предсказывают им будущее. Сегодня в этот праздник девушки специально вызывают духов, чтобы узнать о своей судьбе.

"После двенадцати ночи нужно сесть в круг, сидеть молча, запрещено смеяться и произносить любые звуки, даже кашлять нельзя. Если духи предрекут вам несчастье, то вы услышите звуки криков и битья посуды, как будто они собираются ее мыть – это к похоронам. А если в будущем в доме будет свадьба, то духи "зайдут" с песней", — рассказала жительница села Дурипш Эмма Джения.

Таким образом 28 августа в абхазских семьях почитают память умерших родственников, избавляются от потустороннего влияния и "приветствуют" новый урожай.

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