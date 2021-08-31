Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

На место аварии на воздушной линии "Бзыбь" выехали аварийные службы РУП "Черноморэнерго".

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Без подачи электроэнергии остались Гагрский и часть Гудаутского района, об этом сообщает пресс-служба "Чероморэнерго".

Отмечается, что на воздушной линии 220 "Бзыбь" произошло повреждение. На место аварии выехали аварийные службы "Черноморэнерго".

Ранее сообщалось, что во вторник, 31 августа, с 11:00 до 14:00 без света останутся Ткуарчал и Ткуарчалский район из-за ремонта на подстанции ТкуарчалГРЭС.

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